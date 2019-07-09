【減肥】Atkins Diet阿特金斯飲食法　低碳飲食生酮消脂附餐單

Atkins Diet阿特金斯飲食法可說是生酮飲食法的始祖，Atkins Diet的飲食分4階段，主張限吃碳水化合物，特別在首階段大幅削減碳水化合物，使身體處於酮症狀態，酮症被認為是一種脂肪消耗的模式。

USDA的傳統飲食金字塔，底層為碳水化合物，建議每天要最多攝取藉此補充體力消耗，維持身體機能運作及協助日常新陳代謝等，中層為蛋白質，而最高層即最少食用為脂肪，在日常飲食中建議攝入最少。

時代文明與科技不斷進步，生活中漸漸多了優閒食品，例如雪糕、朱古力、蛋糕及薯片等，大眾逐漸不愁沒有食物營養，反而擔心會否營養過盛，其中一樣便是糖分。已發展地區的人，開始考慮到糖分過量會帶給身體的害處及疾病，包括血糖高及糖尿病等，其中1型糖尿多是先天性的基因遺傳，2型糖尿是後天性的高糖及高脂飲食習慣所導致。

現代人營養過盛，已發展地區的人已考慮到糖分過量會帶給身體害處，2型糖尿是後天性的高糖及高脂飲食習慣所引致。（圖片︰Brooke Lark@Unsplash）

美國心臟病學家Robert Atkins在1972年創造「阿特金斯飲食法」（Atkins Diet），主張限吃碳水化合物，多吃一些蛋白質食品，但不是主張高蛋白質飲食，另外多吸收脂肪類食物。據美國梅奧診所醫學中心（Mayo Clinic）資料顯示，現在Atkins Diet也在慢慢演化，開始鼓勵吃高纖蔬菜，使素食者能享用或紓緩因低碳飲食帶來的健康問題，容易便秘是其中之一。

可按以下5張圖片多了解Atkins Diet的減肥原理︰

據美國梅奧診所醫學中心（Mayo Clinic）引述Atkins Diet的內容，此方法針對人體攝入過多的碳水化合物，尤其是糖、白麵粉和精製碳水化合物，會導致血糖不平衡，體重增加和心血管問題，為此，飲食中需限制碳水化合物，並鼓勵多吃蛋白質和脂肪。即使進食碳水化合物，也只進食「淨」碳水化合物，意思是單項食物中的總碳水化合物含量減去其纖維含量（Total carbohydrates content - fiber content = net carb）。另外，Atkins Diet不針對要做運動，認為運動對減肥並不重要，但承認運動可以幫助維持良好體重，並提供其他健康益處。

可按以下各圖多了解「Atkins Diet的減肥原理」及「第1階段的典型餐單」︰

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梅奧診所繼續引述Atkins Diet的細節，跟Atkins Diet進食，評估第1階段的前兩周或可減15磅，但成效因人而異，同時承認身體最初可能會失去水分，只要不攝入超過第1階段可容忍的碳水化合物分量，便可以進行第2和第3階段繼續減肥。Atkins Diet聲稱可預防或改善代謝綜合症，如糖尿病，改善高血壓和心血管疾病。同時承認大幅削減碳水化合物的副作用包括︰頭痛、頭暈、乏力、便秘。此外，非常低的碳水化合物飲食，可導致營養缺乏或纖維不足，引起便秘、腹瀉和噁心等問題。

關於Atkins Diet第1階段中，大幅削減碳水化合物，驅動身體處於酮症狀態（Ketosis），靠酮體來提供能量，拿揑不當的話會有甚麼不好？

請點擊以下5張圖片了解Dr.Chiu（趙國邦博士，食油與健康關注委員會成員、英國皇家化學院院士）及註冊營養師陳國賓Leslie的解說︰

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任何模式的減肥飲食方法均有利與弊，如有問題，請先諮詢專業人士的意見，了解自己的體質及身體狀況才進行。

參考資料︰Atkins Diet: What's behind the claims?／減掉脂肪，才是關鍵／阿金博士減肥法 成功案例超過2千萬人