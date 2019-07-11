【營養早餐】營養師建議6種自製及出街食選擇　燒賣炒麵No Way！

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早餐，對健康有多重要？首先，經過6至8小時的睡眠，身體已將所有食物消耗盡，處於飢餓狀態，若果晨早起來後，不立即補充熱能，血糖便會處於低水平，令人精神不能集中。

除此之外，早餐就像身體一個鬧鐘，提醒身體開始工作，新陳代謝亦開始提升。大量研究指出，缺乏早餐，代謝速度反而下降，對「減磅一族」絕對是一個障礙，所以早餐是必要的。

除此之外，早餐就像身體一個鬧鐘，提醒身體開始工作，新陳代謝亦開始提升。（Gettyimage／視覺中國）

但每次跟「減磅新丁」會面時，每每問起她們的早餐習慣，大部分戰友都只會草草了事。Louise說：「早餐通常5粒燒賣加一袋豉油皇炒麵。」這分早餐，其實分量不少，我之所以說草草了事，是因為其質素差劣，保守估計，熱量達880卡，更嚴重的問題是，其脂肪百分比最少有5成以上，是一個不折不扣的高脂早餐。

怎樣才算健康？首先，對大部分香港上班族而言，早餐是一個攝取纖維的黃金時間，所以麥皮、麥包、高纖早餐穀物就不可少。另外，一分合適的早餐，最好還要包括五穀類和蛋白質類的食物，這個配搭，可以減低只吃五穀而引致血糖的大起大跌，避免出現疲倦及容易肚餓的反應。不妨由明天開始，嘗試改一改早餐的習慣，以下是幾個參考：

一分合適的早餐，最好還要包括五穀類和蛋白質類的食物，這個配搭，可以減低只吃五穀而引致血糖的大起大跌，避免出現疲倦及容易肚餓的反應。（Gettyimage／視覺中國）

按圖看清營養師推薦的「自家製作」早餐選擇：

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按圖看清營養師推薦的「外膳」早餐選擇：

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這樣吃，早餐的分量大約是500卡左右，完全符合健康早餐的要求，試試看吧！生產力必可提升！

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