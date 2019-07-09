【三色椒營養】彩椒都由青椒變成！不同顏色不同營養價值

三色椒在不同小炒中經常出現，因其顏色鮮艷及味道清新爽脆。不過你又知道原來三色椒本是同一品種，顏色只是表現它們的成熟程度嗎?

三色椒的顏色代表什麼？

三色椒又有燈籠椒、彩椒、甜椒之名，分別有青、紅、黃、橙四色。根據其成熟程度而轉化成3種顏色，青色是未成熟的版本，慢慢地會變成黃色、橙，成熟透的是紅色。由於未成熟，所以青椒的味道較苦澀和帶青草味；而成熟的紅、黃椒味道較甜及清新，因為含有較多的果糖和葡萄糖，因而令甜味提高。

顏色代表三色椒的成熟程度。（Unsplash@NeONBRAND）

不同顏色擁有不同營養價值！

顏色除了代表成熟程度外，營養價值也有差異，所含的天然色素三者也有分別。

按圖看三色椒各種營養：

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雖然各款三色椒各有特色，但同樣含有很高水分（92%），其餘成分則是碳水化合物、纖維和蛋白質，維他命C含量非常高。在炎夏吃三色椒都有助補充水分及增強抵抗力。

三色椒有約92％是水分，注意煮食時容易出水。（Pexels）

三色椒點煮先好？

早年三色椒是韓妹喜愛的減肥食材之一，連行山野餐都會帶上三色椒！一顆品質好的三色椒，外表平滑有光澤，外形完整飽滿，蒂部的橫切面呈白色，拿上手重的話代表水分充足。

品質好的三色椒，外表平滑有光澤，形狀完整飽滿。（資料圖片）

三色椒的煮法千變萬化，多種料理都可以用到，而最能吸收到其營養必定是生吃，可用作沙律並配搭酸的醬汁，如以橄欖油、黑醋、鹽調味。如果熱食的話，可配搭肉類或海鮮下鍋快炒，但想保留三色椒爽脆的口感便不能炒太久。同時也可以將三色椒當作漢堡包的麵包般。

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資料參考：healthine、Thrillist、The Science Explorer、Food Chemistry、AGMRC、Medpartner