【低脂食物營養】減肥變增肥？實檢6牌子14奶製品免墮瘦身陷阱

身體積存過量「脂肪」，容易造成心血管疾病的風險，市場上有產品標榜「低脂」，當中是否比較健康？ 攝影：尹嘉蔚

攝取過量的脂肪是引致肥胖的原因之一，減肥或關注體重人士在選購奶類製品的時候，有沒有考慮購買「低脂」的產品代替全脂？據食物環境衛生署食物安全中心出版的資料，低脂食品定義為每100克固體食物含不超過3克脂肪；每100毫升液體食物含不超過1.5克脂肪，而脫脂食品為每100克或毫升食物含不超過0.5克脂肪。

「低脂」飲食產品在感覺上似乎比較健康，但當仔細閱讀營養標籤，比較同類的全脂產品時，「低脂」一類的產品相對上糖分偏高。

低脂產品感覺上似乎比較健康，但仔細閱讀營養標籤後，低脂的產品（右）相對上糖分較高。

根據健康新聞網站《Nature World News》的報道指出，美國喬治亞大學（ University of Georgia）的研究指出，食用低脂或零脂但含糖量高的飲品及食品，對減肥或瘦身並無幫助。報道中引述這項研究發表在《Journal Physiology and Behavior》， 研究表明低脂肪但高糖的飲食產品與均衡飲食相比，反而會更容易增加體內脂肪量。報道中繼續引述大多數含低脂或脫脂的「減肥」產品，普遍地被添加額外糖分，如果攝取過量，有機會損害肝臟，或使食用者更易致胖。

記者就低脂飲食產品到超級市場查看，包括牛奶、乳酪、乳酪飲品、忌廉及椰奶，發現隨機查看的低脂牛奶及忌廉比同牌子的全脂版含糖量高，低脂乳酪及乳酪飲品的含糖量以每100克/毫升計算約有2.5-3粒方糖（約5克/粒），只有低脂椰奶的總脂肪及含糖量比全脂版低。

記者到超級市場查看低脂產品，發現某些低脂食品的糖含量並不低。

請點擊以下各圖了解低脂食品的含糖量︰

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飲食中保持營養均衡雖是老生常談，標榜「低脂」的產品不一定是低糖，據食物安全中心「降低膳食中的鈉和糖」指南引述世界衞生組織建議，一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。世衞亦加入一項條件性建議，建議將游離糖攝取量進一步減至每日能量總攝取量的5%以內。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

想控制體重的人士建議別迷信「低脂」產品較為健康或可幫助減重，購買相關產品時先作比較及閱讀營養標籤的資訊為佳。

參考資料︰Low Fat 'Diet' Products Might Actually Making You Fat, Here's Why/ 營養標籤多面睇了解營養聲稱／食物安全中心「降低膳食中的鈉和糖」