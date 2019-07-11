【涼拌食譜】和風通心粉夏日透心涼　自製日式醬汁好容易！

夏日熱辣辣，胃口欠佳，仿佛吃什麼也是淡而無味。這個時候涼拌輕食便是你最好朋友！簡單細小的一碟，味道清新容易入口，完全是夏天的開胃菜。 攝錄、攝影：岑卓熹、詹郭敏 剪接：陳錦超 場地提供：美亞廚具

今次示範的是涼拌和風通心粉，材料和做法都非常簡單，基本上將所有材料放入一個大碗拌勻便成。但醬汁上大家也可以花點心思，那麼吃的時候便會有更多口感。以今次示範為例，食譜中的日本豉油是用上於小豆島金醬油記念館購買的生蠔味豉油，此豉油混合了生蠔、鰹魚及魚露而成，所以每一口通心粉也能品嘗到少少的生蠔味，令整個料理味道更特別。筆者建議讀者們可以選用日本不同味道的豉油，說不定吃的時候會有一大驚喜。

涼拌和風通心粉食譜

健康小貼士：

生熟番茄各有不同營養，生吃番茄能吸收更多維他命C、鉀和鎂。煮熟的番茄則含有豐富的茄紅素可抗衰老同時預防心血管疾病。

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