【焗爐食譜】菠菜芝士酥皮卷香脆惹味　酥皮鬆得起應該點處理？

酥皮（Puff Pastry），是製甜品的偉大發明！方便簡單，隨手便可在超市買到，毋須解凍，取出一會，放上餡料，即可放入焗爐烘烤，甜品、小食、西湯……變化無窮，菠菜、芝士是我自選的健康惹味組合，美觀又可口，扮大廚，不二之選。 攝錄：岑卓熹、呂榮棟 剪接：呂榮棟 場地提供：V-Zug

菠菜芝士酥皮卷

做菠菜芝士酥皮卷，須先把菠菜以洋葱蒜蓉煮軟，還要擠乾水分，以免放在酥皮上時太濕，影響口感。再拌入3款芝士，水牛芝士（Mozzarella）、里考塔芝士（Ricotta）均是意大利芝士，味道較淡，脂肪較少，帶點奶香，相對之下忌廉芝士（Cream Cheese）味較濃，能為整個菜式提味添香。

菠菜芝士酥皮卷食譜

選購酥皮時，也須留意，不要買錯。酥皮除了Puff Pastry，還有Shortcrust Pastry和Filo Pastry，三款效果不同，Puff Pastry像牛角包鬆化有層次，Shortcrust Pastry像蛋撻的曲奇餅底，而Filo Pastry則薄如紙像春卷皮，這次我們用Puff Pastry。

Puff Pastry由一大塊牛油和麵糰，搓揉、摺疊、冷藏、再摺疊、再冷藏，反覆做上五、六次而成，才能做出酥皮的效果，很費時，我做過一次就再沒下次了。由於它含大量牛油，不宜讓它置於高溫下或室溫太久，以免當中的牛油融化，把酥皮黏着，焗起來不夠酥鬆。做之前從冰格取出，放一會，變軟至能夠捲起即可（用多少塊取多少塊，餘下的即時放回冰格）。完成後，便會看到酥皮的層次，包裹着菠菜夾着半溶的芝士……

健康小貼士：

芝士，富含鈣質、蛋白質，而三款中，忌廉芝士的脂肪含量最高。固體狀乳脂肪成分：Ricotta芝士15-30%，Mozzarella水牛芝士40-45%，忌廉芝士約70%，可按個人需要酌量增減材料比例。酥皮，由大量牛油製造，脂肪含量不低，每100克15.8克總脂肪，飽和脂肪7.8克、糖2.5克、鈉345毫克，一塊約50克。

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