【焗爐食譜】菠菜芝士酥皮卷　3種芝士拌菠菜鹹香惹味不停口！

酥皮（Puff Pastry），是製甜品的偉大發明！方便簡單，隨手便可在超市買到，毋須解凍，取出一會，放上餡料，即可放入焗爐烘烤，甜品、小食、西湯……變化無窮，菠菜、芝士是我自選的健康惹味組合，美觀又可口，扮大廚，不二之選。
攝錄：岑卓熹、呂榮棟
剪接：呂榮棟
場地提供：V-Zug
菠菜芝士酥皮卷
做菠菜芝士酥皮卷，須先把菠菜以洋葱蒜蓉煮軟，還要擠乾水分，以免放在酥皮上時太濕，影響口感。再拌入3款芝士，水牛芝士（Mozzarella）、里考塔芝士（Ricotta）均是意大利芝士，味道較淡，脂肪較少，帶點奶香，相對之下忌廉芝士（Cream Cheese）味較濃，能為整個菜式提味添香。
菠菜芝士酥皮卷食譜
選購酥皮時，也須留意，不要買錯。酥皮除了Puff Pastry，還有Shortcrust Pastry和Filo Pastry，三款效果不同，Puff Pastry像牛角包鬆化有層次，Shortcrust Pastry像蛋撻的曲奇餅底，而Filo Pastry則薄如紙像春卷皮，這次我們用Puff Pastry。
Puff Pastry由一大塊牛油和麵糰，搓揉、摺疊、冷藏、再摺疊、再冷藏，反覆做上五、六次而成，才能做出酥皮的效果，很費時，我做過一次就再沒下次了。由於它含大量牛油，不宜讓它置於高溫下或室溫太久，以免當中的牛油融化，把酥皮黏着，焗起來不夠酥鬆。做之前從冰格取出，放一會，變軟至可捲起即可。完成後，便會看到酥皮的層次，包裹着菠菜夾着半溶的芝士……
健康小貼士：
芝士，富含鈣質、蛋白質，而三款中，忌廉芝士的脂肪含量最高。固體狀乳脂肪成分：Ricotta芝士15-30%，Mozzarella水牛芝士40-45%，忌廉芝士約70%，可按個人需要酌量增減材料比例。酥皮，由大量牛油製造，脂肪含量不低，每100克15.8克總脂肪，飽和脂肪7.8克、糖2.5克、鈉345毫克，一塊約50克。
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|食譜
|菠菜芝士酥皮卷（焗）
|材料
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菠菜250克（約細半斤）、水牛芝士（Mozzarella）100克、里考塔芝士（Ricotta）100克、忌廉芝士（Cream Cheese）100克、酥皮（Puff Pastry）2塊、蒜頭4瓣、洋葱半個、芝麻少許、鹽少許、黑胡椒碎少許、蛋液適量
|做法
|1. 洋葱、蒜頭切碎；菠菜洗淨瀝乾。
|2. 燒熱油鑊，下蒜蓉、洋葱粒爆香。
|3. 加入菠菜，以中大火炒至軟。
|4. 把菠菜盛起放入隔篩擠出水分，切碎，放入芝士、鹽、黑胡椒碎拌勻備用。
|5. 酥皮一分為二切開，髹上蛋液，放上菠菜餡料在一端捲起，再髹蛋液，撒上芝麻。
|6. 放入已預熱攝氏180度焗爐，焗25-30分鐘即成。