【黑朱古力營養】抗氧化助抑制食慾！選擇健康黑朱古力4大貼士

朱古力給人的形象是不健康、致肥之一的零食。事實上如果識揀及食得適量，朱古力都可以是健康食品，甚至有助減低食慾，達瘦身效果！

黑朱古力是三款中最健康

無可否認朱古力是致肥的零食，不過在普遍的3種朱古力（白朱古力、牛奶朱古力及黑朱古力）當中，黑朱古力為擁有最高的營養值。因為黑朱古力的主要原材料「可可」含有黃酮類(Flavonoids)和花青素兩種抗氧化物質，對身體都有多項好處，如改善高血壓及緊緻皮膚等。

黑朱古力中的可可含有黃酮類和和花青素，令它成為三款中最健康的朱古力。（Pexels）

相反，白朱古力及牛奶朱古力都是經過加工處理，加入大量的糖分令苦澀的可可變得容易入口。白朱古力最為不健康，因其主要成分是可可脂並不是可可，故並不算是朱古力。而且含有大量糖分和飽和脂肪，容易引致心臟問題。

白朱古力含有大量糖分和飽和脂肪；牛奶朱古力中的牛奶會妨礙身體吸收黃酮類。（GettyImages）

不過由於市面上的黑朱古力都是經過發酵和焙燒加工處理，美國大學化學系助理教授指加工後會影響黃酮醇含量，減低本身應有的營養。儘管加工過的黑朱古力營養減低，但對比起其餘2種亦較健康。

加工處理過的黑朱古力會減少或去除一些有益的化合物。（Pixabay@gate74）

黑朱古力有助抑制食慾

選對的黑朱古力後，進食適量是可以減低食慾。根據一個荷蘭研究證明，測試者肚餓時吃下30克的黑朱古力後，他們的飲食衝動便會減退，結果觀察到受測者的食慾大幅降低。你或會以為是吃黑朱古力的過程令大腦生產了飽足感，事實上還有一點原因。

按圖看黑朱古力抑制食慾的原因：

雖然黑朱古力有助減低食慾，但是過量仍是會引致肥胖，因為黑朱古力仍存有可可脂，吃100克已近10茶匙脂肪。市面上黑朱古力牌子眾多，應該如何選擇能發揮健康功效的「黑朱古力」？

按圖看選擇黑朱古力4大貼士：

資料參考：Nutrition & Diabates、Journal of Functional Foods、Nutrients、23abc News、Arch Intern Med Journal