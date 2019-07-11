【枝豆營養】助減肥增肌健康小食　5大好處提振好心情

枝豆可以成為健康減肥飲食的一部分，高含量的蛋白質並富含纖維，可促進飽腹感，從而減少其餘食物的卡路里攝入量，提高蛋白質攝入實際上也可幫助身體燃燒額外的卡路里。

枝豆（毛豆，Edamame）是未成熟的大豆，年青翠綠，豆粒仍然在豆莢中，Edamame中的eda是「莖」（枝）的意思；mame是「豆」，在大型日式及西式超級市場中的冷凍蔬菜部通常找到，當造的季節街市中也常見。

枝豆營養價值高，是健康小食。（網上圖片︰umamigirl.com）

枝豆有大量的維他命、礦物質及纖維，當中的維他命K和葉酸比成熟大豆更豐富，每100克枝豆的葉酸佔每天建議攝取量（RDI）近8成，維他命K則佔每天建議攝取量近1/3。

按下圖多了解枝豆的5大健康好處︰

枝豆可灼燙、蒸或微波加熱煮熟，常見拌勻些許海鹽作為零食或前菜享用，可配抹茶和麥茶，佐清酒及啤酒，一顆二顆飽滿的小枝豆，清香味在口腔縈迴，口感粉糯紮實，冷藏後享用風味更佳，無不齒頰生香，在六月到九月之間的季節是枝豆當造的時候。

點擊以下各圖看看在家中如何烹調美味的枝豆︰

烹調枝豆︳從雪櫃冰格取出枝豆，剪開包裝後，用流水解凍及清洗。（尹嘉蔚攝）

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枝豆是不少人的心頭好小食，因為它飽肚、營養價值高及高蛋白的特性，備受減肥及想控制體重的人士愛戴，然而有3類人士宜慎吃枝豆，避免影響健康。

按圖多了解哪些人要慎吃枝豆︰

參考資料︰Healthline／Medical News Today／Just One Cookbook