【飲食熱話】寶礦力食譜最精彩建議　火鍋淥肥牛雞翼雪芭

一支本來平凡的寶礦力，決定在香港多事之秋之際，抽起在TVB的廣告，引來不少港人力撐，紛紛在網上表態入貨，甚至「跪求寶礦力食譜」，網民精彩的回應，要與眾同樂。 然而，運動飲品是否「人人啱飲」，運動後必飲？

寶礦力抽起在TVB的電視廣告之決定，成為「反修訂逃犯條例」牽起的連串惹爭議事件之一，不少人在社交平台貼文發表意見，有意無意間讓這支運動飲品的曝光率大升。抽起了電視廣告，但社交媒體及傳媒報道反而造就另一種宣傳效果，有網民留言讚好，甚至有人以長篇幅分析其市場策略成功。

（Facebook/@ Pocarisweat）

有網民表示「入貨」以示支持，亦有網民在討論區「跪求寶礦力食譜分享」，當中不乏創意與趣味，是否有人按食譜付諸實行，難以知曉，但如此有趣的點子，也不妨分享予大家「參考」。

請點擊以下各圖看看網民精彩留言︰

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人人啱飲運動飲品？

根據網上資料，運動飲品主要為運動員在比賽或訓練後補充身體水分、電解質（例如︰鈉、鈣、鎂及鉀）、醣質（碳水化合物）及其他營養而設。現在市面上的運動飲品包括有寶礦力水特（Pocari Sweat）、佳得樂 （Gatorade）及葡萄適（運動裝）等，另外也有人選擇椰子水作營養補充。

不過，運動飲品並非運動後必要的飲品，請按下圖了解更多︰

食安中心建議，即使在又濕又熱的天氣下流汗，也只會消耗微量的鹽分，如果在酷熱天氣下進行劇烈運動，體內鹽分從大量排汗而流失，大部分人也通過正常飲食及多喝水分便可得到補充，不必刻意多吃鹽分補充。另外，運動飲品的糖分算高，以一瓶500毫升膠樽裝的運動飲品為例，約有33克糖分，約6-7粒方糖（據世衞建議一般人每天應攝取不多於50克糖，約10粒方糖），經常飲用或過量，可能引致肥胖及蛀牙。

運動飲品的味道討人喜歡，很多食品商店及自動販賣機均有出售，使原為運動員而設的飲品變得日常，但從降低膳食中的鈉和糖的角度來看，對運動飲品不宜過量，亦不能以此代替水來補充水分。

參考資料︰



食物安全中心