【飲食熱話】寶礦力食譜最精彩建議　火鍋淥肥牛雞翼雪芭女體盛

一支本來平凡的寶礦力，決定在香港多事之秋之際，抽起在TVB的廣告，引來不少港人力撐，紛紛在網上表態入貨，甚至「跪求寶礦力食譜」，網民精彩的回應，要與眾同樂。 然而，運動飲品是否「人人啱飲」，運動後必飲？

每日社會及日常生活總有太多「突然、變故、驚喜」，今次寶礦力抽起在TVB的電視廣告之決定，引來支持「反修訂逃犯條例」的香港市民支持，並紛紛在社交平台貼文，有意無意間讓「運動飲品」出鏡，誠然寶礦力不用靠電視廣告，藉社交媒體及傳媒報道似乎已收宣傳之效，同時有著名作者以長篇幅分析今次運動飲品的市場策略，獲不少網民留言讚好。

（Facebook/@ Pocarisweat）

有網民「入貨」以示支持，亦有網民在討論區「跪求寶礦力食譜分享」，雖然暫未見有人將食譜提議付諸實行，然而當中不乏創意與趣味，姑且與眾同樂，亦有網民問到為何「飲寶礦力都愈飲愈渴？」有人認真回應。

請點擊以下各圖看看網民精彩留言︰

+ 10 + 9 + 8

人人啱飲運動飲品？

據健康媒體網站「運動版圖」的資料，運動飲品主要為運動員在比賽或訓練後補充身體水分、電解質（例如︰鈉、鈣、鎂及鉀）、醣質（碳水化合物）及其他營養而設。現在市面上的運動飲品包括有寶礦力水特（Pocari Sweat）、佳得樂 （Gatorade）及葡萄適（運動裝）等，另外也有人選擇椰子水作營養補充。

不過，運動飲品並非運動後必要的飲品，請按下圖了解更多︰

食安中心亦建議即使在又濕又熱的天氣下流汗，也只會消耗微量的鹽分，如果在酷熱天氣下進行劇烈運動，體內鹽分從大量排汗而流失，大部分人也通過正常飲食及多喝水分便可得到補充，不必刻意多吃鹽分補充。另外，運動飲品的糖分算高，以一瓶500毫升膠樽裝的運動飲品為例，約有33克糖分，約6-7粒方糖（據世衞建議一般人每天應攝取不多於50克糖，約10粒方糖），經常飲用或過量，可能引致肥胖及蛀牙。

運動飲品的味道討人喜歡，很多食品商店及自動販賣機均有出售，使原為運動員而設的飲品變得日常，以降低膳食中的鈉和糖來看，任何運動飲品宜慎喝，亦不能代替水補充水分。

參考資料︰



食物安全中心-營養素與健康：鈉／食物安全中心-鈉：事實與迷思／食物安全中心-減糖小貼士／Pocari Sweat官網／運動版圖