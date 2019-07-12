【豬食譜】榨菜蒸豬肉惹味下飯家常菜　兩個方法避免榨菜過鹹

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每個月都要想幾個食譜，總有靈感乾涸的時候，於是便會向身邊人收集意見，問他們想吃甚麼。有次，一位同事提到母親最常煮的便是榨菜蒸豬肉，於是我就試著煮，原來簡單得很。

攝影、攝錄：李賢華、岑卓熹

剪接：陳詩敏

眾所周知榨菜跟梅菜都一樣是醃菜，它的原材料其實是芥菜，過程中除了醃製，亦需壓榨出多餘水分，故有「榨菜」之稱。其口感爽脆，味道偏鹹，一般可用來送粥、送米粉，或是像今次般蒸餸。榨菜吃起來實在有點過鹹，所以煮之前要先浸泡10至15分鐘，洗走多餘鹽味，但也要避免浸得過久，以防失去鹹味。除此之外，煮之前可加點糖去混和，中和鹹度。由於榨菜本身已夠鹹，因此醃豬肉時不需加太多生抽。

至於豬肉方面，建議盡量選脢頭，軟腍、冇筋，即使蒸完十幾分鐘也不會太「柴」，是一道極為惹味的下飯菜。

榨菜蒸豬肉食譜

健康小貼士：

無可否認豬肉是各種肉類中脂肪含量最高的，但各部位的脂肪含量皆有不同，當中以脢頭最瘦，每100克只含總脂肪8克，較其他部位少脂肪。此外，豬肉能夠提供身體所需的蛋白質、脂肪、維他命和礦物質，有助修復身體組織、加強免疫力及確保器官功能運作正常。

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食譜 榨菜蒸豬肉（蒸） 
材料 豬肉200克、榨菜100克、糖1茶匙、油少許
豬肉醃料：糖1茶匙、胡椒粉少許、生抽半茶匙、麻油少許、生粉半茶匙
做法 1.豬肉洗淨並瀝乾水分，切片後用醃料醃15分鐘。
2.榨菜洗淨，浸在清水約10分鐘後切絲。
3.榨菜、糖和油拌勻，再與肉片混和，平鋪碟上。
4.煲滾一鍋水，放入榨菜豬肉，大火蒸13分鐘，即成。
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