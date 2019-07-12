【驚安之殿堂】日式超市必試招牌烤番薯　高纖飽肚5吃法更利減肥

驚安之殿堂今日正式開幕，位處尖沙咀美麗華商場，佔地2.3萬呎，24小時營業，當中的「招牌烤番薯」不能錯過！

驚安之殿堂（DonDonDonki／唐吉訶德）正式開幕，位處香港心臟地區尖沙咀，據市場消息傳聞月租過百萬，原址是Collect Point。香港「驚安」佔地2.3萬呎，24小時營業，39個收銀櫃檯，對於「購物精」來說隨時行到「腳仔軟」。

香港首間「驚安之殿堂」選址尖沙咀美麗華商場2期B1層。（資料圖片/羅君豪攝）

店內琳瑯滿目的商品，整整齊齊，行走空間算足夠，逛起來頗是舒適。愛吃愛煮的人比較關心日式超市部分，當中設有鮮肉區、刺身壽司區、蔬果區、熟食區及地道的日式小食。然而，在港的日式超市，甚至各大超市的模式已經是大同小異，想吸引更多顧客，一是爭取平價賣貨，一是靠品牌效應，更軟性的市場及營銷方法 ，譬如利用食物的香味來吸引顧客也是一種方法 。視覺接觸或未及，但人人需要呼吸，嗅覺比視覺的傳播力或者更高，令人深刻又良好氣味往往使人留下好印象。

日式超市部分設有鮮肉區、刺身壽司區、蔬果區、熟食區及地道的日式小食。（資料圖片/羅君豪攝）

「驚安」的「嗅覺武器」之一，招牌烤番薯應當之無愧，番薯香軟綿密，甜而不膩，被視為排隊都值得的美食，美味指數爆棚。香港「驚安」中最吸引人的也是這個現烤番薯，大家「食過返尋味」，紛紛來朝聖，香港「驚安」每條烤番薯盛惠$20。

驚安之殿堂的招牌美食，必試「現烤番薯」$20/條。（資料圖片）

香噴噴、軟綿綿的現烤番薯俘虜眾多食客及遊客，按圖睇「被視為值得排長龍購買」的招牌烤番薯︰

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試想想街邊的煨番薯已經香噴噴，不過要等到冬天才會有機會吃，而「驚安」每日如常營業開足24小時，隨時隨地也可以品嚐烤番薯的滋味，「烤番薯真係好香呀！」情況就像港鐵站的鬍鬚伯伯泡芙一樣，一聞入魂傾心。不過，番薯不同泡芙，它的營養價值高得多，高纖飽肚，屬低升糖指數（低GI）食物，約180克的中型番薯，熱量約有163千卡與大半碗飯相若，有不少減肥人士以番薯代替米飯作正餐。

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營養價值高得多，高纖飽肚的番薯可納入減肥期的食物之一。（VCG）

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