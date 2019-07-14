【健康飲食】盤點15種與死亡最相關飲食陷阱！排名第一係食得太鹹

每天吃三餐加零食宵夜，你吃膩了嗎？不過我們選擇哪些食物填飽肚子，可是事關重大啊！下次老婆或男朋友問你「今天該吃什麼」，不要回答「吃什麼都沒關係啦！有得吃就好！」飲食選擇並不是假議題！即使今天的選擇不會讓你「馬上」健康，但每天持之以恆地願意選擇往好的飲食習慣靠攏，才能持續擁有健康。

最近醫學期刊《柳葉刀》（Lancet，也被譯做《刺針》）刊出了一篇研究報告，認為全球「五分之一的人因為自己的飲食習慣而提早死亡」。於2017年，全球有一千一百萬人因為不良飲食習慣而死亡，有兩億多人因不良飲食習慣而失能。

每天吃三餐加零食宵夜，你吃膩了嗎？（ Dan Gold/ Unsplash）

哇！那這麼一來，不好的飲食習慣就打敗了抽煙，成為最嚴重的健康殺手呢（抽煙每年造成全球800萬人死亡）！甚至比其他的危險因子帶來死亡的機會還來得高。接下來，我們就根據這篇研究，看看究竟怎麼吃才最健康！

地球上有八億人是食物來源缺乏，容易餓肚子的；地球上有十九億人吃太多體重過重。飢餓和肥胖同樣都是營養不均的一種表現形式。然而這篇從1990年到2017年，橫跨195個國家的飲食習慣研究裏，並沒有把體重列進考量。而是針對25歲以上的成年人，分析15種與死亡最相關的飲食習慣，以下就是這十五種不良飲食習慣。

NG 1：吃太多鈉

每天總共吃超過3克的鹽巴。這個部分是以每24小時尿液中排出的鈉來計算吃進肚的鈉是否過量，而非用一次尿液排出的鈉來計算，因此並非每個國家都有這方面的資料可供統計。但總結來看，這是錯誤飲食習慣的第一名！吃的太鹹、調味太重是造成健康危害的最大兇手。

NG 2：吃太少全穀類

研究建議，成人每天吃100到150克的全穀類，指的是從米飯、麵條、早餐麥片等攝取天然的麩皮，胚芽和胚乳，並不是指澱粉總攝取量喔！現在雖然很多人提倡增加蛋白質、減少澱粉，但一定要注意，我們可以試著減少白米飯、麵包、白麵條，減少「精緻澱粉」的攝取，但全穀類的麩皮，胚芽和胚乳含有重要的礦物質與維生素，並不能因此都不吃！你可以選擇糙米、紫米、全燕麥、糙薏仁等標示為「全穀類」的穀物。研究顯示，平均大家只有吃到建議量四分之一的全穀類。

NG 1：吃太多鈉丶NG 2：吃太少全穀類（照護線上提供）

NG 3：吃太少水果

這裏指的水果可以是新鮮的、冷凍的、或煮過的水果。但是喝果汁不算是吃水果（很重要請記得），吃醃漬的水果也不算！研究建議水果總量一天達到200到300克。

錯誤習慣的前三名就是「吃太鹹（鈉離子攝取過量）」、「全穀類攝取過少」、「水果吃太少」，其中老年人味覺不敏感，最容易吃太鹹；而年輕人最容易犯的飲食錯誤則是全穀類攝取太少。接下來我們再看三個很容易影響健康的飲食錯誤。

NG 4：吃太少堅果種子

研究建議每天吃16到25克的堅果、種子。常見的食用堅果是腰果、開心果、花生、核桃、栗子等。以研究內容來看，平均大家每天只吃了3克的堅果種子，遠低於建議量的21克，顯然多數人尚未養成這樣的飲食習慣。

NG 3：吃太少水果丶NG 4：吃太少堅果種子（照護線上提供）

仲有邊啲不良飲食習慣係應該要避免 ? 點擊下圖睇睇你有冇犯以下錯誤：

+ 15 + 14 + 13

過去我們講到飲食陷阱，很多人會介意在總量吃太多，那這次的研究討論的是藏在藏在細節裏的魔鬼。但如果你仔細看前面的內容，會發現「吃太少健康食物」帶來的死亡風險，會比「吃太多不健康食物」更大！所以不是說「我都吃少少的」就代表一定健康喔！

不論年齡、性別、社會條件，如果盡量改掉這些飲食上的壞習慣，可以預防五分之一的死亡。因為這些不好的飲食習慣容易讓人患有心血管疾病、第二型糖尿病、癌症。你可能不難想像，每餐都是吃得很鹹，只吃醃菜不吃新鮮蔬菜水果的人，很容易罹患高血壓，接著就因高血壓而中風造成失能、殘障，甚至死亡。

過去你可能會認為飲食西化很不好，確實美國人吃了太多加工食品，反式脂肪也太多，但還在195個國家的飲食健康程度中排行於前50名。從這份研究我們會發現中國排名排在140名，每十萬人中有350人因飲食問題而死，在榜單上算是後段班，而中菜吃法的最大陷阱就是「鹽份過多」！

不論年齡、性別、社會條件，如果盡量改掉這些飲食上的壞習慣，可以預防五分之一的死亡。（Emmy Smith/ Unsplash）

名列前茅、吃的最健康的國家是以色列、法國、西班牙、日本。這樣看起來，最接近「地中海飲食」的菜單，在飲食中選擇較多的水果、蔬菜、堅果、橄欖油、魚類對身體最有幫助。如果你喜歡日式飲食，要盡量避免醃漬類食物，並注意鹽份，因為研究認為日本整體表現雖然很棒，但料理中也是藏有鹽分過多的問題！

最後再重複一次，最不好的飲食習慣吃太多塩、吃太少全穀類、吃太少水果。接下來則是吃太少堅果種子、吃太少蔬菜、吃太少omega 3 脂肪酸。身在台灣的我們很幸運，取得食物並不困難，還是個充滿好吃水果的寶島。不像某些內陸地區要買條魚很貴，或在某些季節或某些地區真的沒有水果或蔬菜，只能獲得醃漬類蔬菜水果。那我們就更該能了解，盡量少吃味道重，靠著糖、鹽味、和加工來刺激味覺的食物，盡量多選擇新鮮的蔬菜水果與全穀類！

所以大家其實真的不用整日擔心「該買哪些健康食品補充劑」，不用擔心自己是否少吃了哪些錠劑、補品、或XX素，怕沒有「補到」身體差。而應該好好想想，如何精進每天三餐的內容，增加新鮮蔬果、全榖並減少調味。重新思考食物對你的意義，從心改變食物選擇。

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：必看！15種與死亡最相關的飲食陷阱（懶人包）】