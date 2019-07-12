【驚安之殿堂】2.3萬呎新店開幕　掃零食蔬果廚具最平$1有交易！

香港人去日本旅行時，逛「驚安之殿堂」可謂必備行程，尤其是所有商店關門後，驚安就是凌晨血拼的好去處！位於尖沙咀的「驚安之殿堂」今日正式開幕，雖然僅得1層，但在寸金尺土的香港仍佔地2.3萬呎。記者親身去現場逛過，以下就教你驚安飲飲食食攻略，並推薦抵買及特色貨品！ 攝影：鄧穎琪

一去到門口，已經見到大大隻企鵝迎接客人，過百人排住隊等朝聖，相當壯觀。今次我們會主攻飲品和食品區，另外家品區也有些合意的小家電和廚具。

遊人爭相跟企鵝握手合照。

驚安的平面圖，列出各個貨品的區域。

蔬菜、水果區

穿過入口後立即見到大批客人在揀生果，如日本桃、車厘子等等，這一帶以蔬果為主，所以亦有許多蔬菜和菇菌，甚至是湯包。

門口附近就是生果區，擠得水洩不通。

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肉類、壽司及刺身區

再往前走，先見到肉類區，有多種和牛牛扒、適合火鍋或是燒肉的肉片等，和牛西冷正大減價，差不多是正價65折！另外亦有刺身、壽司等，部分更由豐洲直送到店。

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熟食及甜品區

轉角來到「美食區」，聽起來非常抽象，主要都是日式熟食為主，有多種豐富便當，有齊前菜和玉子燒等，還有飯糰、關東煮、炸雞、天婦羅等，旁邊的雪櫃有薯仔沙律、芝士蛋糕、蕨餅和窩夫棒等，相信是附近上班族買午飯的好地方。

認住這裡，就可以找到便當和炸串。

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零食、手信及飲品區

之後有幾個相連區域，包括：糖果餅乾、飲品、酒類和日本手信等，由於比較零碎，就當作同一組別。日本零食堆得密密麻麻，確實有種已去了日本的感覺，最平的更是$1！而記者發現有一邊專賣北海道手信，看來以後大家去北海道旅行時不用特地買手信了，回港後來這裡「補飛」就夠。值得留意的是，這區的減價品蠻多，其中部分貨品更掛上“Price Check”牌，列出同區對手的價錢，以表示自己更抵買。

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高級商品區

高級商品區所賣的都是奢侈品，連珍珠都有得賣，另外包括瑤柱、鮑魚等乾貨，但論全場最名貴的，則是被鎖在櫃裡的「余市」清酒，天價$100,000一支！

食品以外，以化妝品佔最大範圍，另外亦有一部分家庭用品和電器等，當中有不少都可在廚房應用，其中的陶瓷刀套裝，在日本分店的驚安之殿堂都長駐銷售榜前三甲位置！不過最讓筆者心動的，是驚安自家品牌的易潔鑊。

家品及廚房用品區

+ 6 + 5 + 4

過了收銀處之後，會見到近出口處有間Sweet Potato Factory，它是番薯專賣店，當中的烤番薯最為有名，$20一條，暖呼呼的！記者親自買了一個來嘗，完全不會「淡茂茂」，番薯肉十分香甜，而旁邊亦有其他番薯食品。

開業首日，市民晨早已來排隊血拼，不論是入口還是收銀處都大排長龍。

驚安之殿堂

驚安之殿堂

地址：尖沙咀美麗華廣場2期地庫

營業時間：24小時