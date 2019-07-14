【杯麵】日清公布4款杯麵食法　兩種材料可自製酸辣湯、意大利風

杯麵是許多人的好伙伴，但始終配料有限，如果不想食得太頹，很多時候都要自己加料讓它更豐富。日清杯麵可能是香港人最熟悉的杯麵，日本TBS電視台節目《ジョブチューン》，就在其中一集請來日清Cup Noodles公佈4種來自官方的杯麵隱藏食法，分別用上4種香港有售的杯麵——合味道杯麵、咚兵衛油揚烏冬、元祖小雞麵及UFO炒麵作原材料，自己都整到！

早前日本網友票選出10款必食杯麵，UFO炒麵排第9、元祖雞麵排第7、合味道杯麵排第5、咚兵衛排第2，這4款杯麵都有個共通點，就是全屬日清出品，足見它根本是杯麵界的王者！早前日本TBS電視台節目《ジョブチューン》其中一集以《国民的大ヒット食品への国民のギモン全て解決SP》為主題，節目後半部分就請得日清官方人員去介紹這4種杯麵的隱藏食法，還請嘉賓即場試食，只要加些人人家中都輕易找到的材料，旋即能令杯麵錦上添花，實在太厲害了！

【杯麵】日本人票選必食泡麵top10 第一位是東京人氣麵店出品

1. 酸辣湯麵風日清合味道杯麵

第一款是酸辣湯麵風，跟我們平時吃的香辣海鮮絕對不同。（影片截圖：TBS）

2. 意大利風元祖雞麵

行意大利風的元祖雞麵，被指絕對會上癮！雖然步驟為4款麵之中最繁複，不過單是「會上癮」這一點已令人躍躍欲試。（影片截圖：TBS）

+ 2

3. 微波爐西洋風咚兵衛烏冬

微波爐居然可以讓咚兵衛烏冬搖身一變，得出嶄新的口感？（影片截圖：TBS）

+ 2

4. 讓人充滿罪惡感的U.F.O. 炒麵

U.F.O. 炒麵除了醬油還有蛋黃醬，本來已經夠邪惡。（影片截圖：TBS）

+ 2

資料來源：TBS《ジョブチューン》