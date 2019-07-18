【食物營養】黑朱古力8大益處　降低高血壓風險、仲預防蛀牙？

吃一塊朱古力，除了可以讓人放鬆心情，還能感受到快樂、幸福感！但你知道嗎？可可不等於朱古力！ 灃食公益飲食文化教育基金會2019年6月26日舉辦「頭腦需要的營養一次告訴你」良食脈動講座，邀請台灣大學農業化學系教授同時也是灃食智庫的蘇南維教授，帶你了解朱古力為什麼這麼迷人，又有什麼營養成分呢？

可可豆一開始其實是白色！經過複雜程序才能變成朱古力

可可豆怎麼變成朱古力？原來中間要經過許多複雜的步驟！蘇南維解釋道，原來可可豆不是一開始就是「朱古力色」，而是「白色」，將可可豆從可可果中取出，其外面包覆的白色果肉吃起來甚至有類似「山竹」的酸甜滋味！

可可豆從可可果中取出，其外面包覆的白色果肉吃起來甚至有類似「山竹」的酸甜滋味！（Gettyimages / 視覺中國）

接著經過發酵、乾燥的步驟，發酵過程就能產生朱古力的風味，苦味、澀味也能夠降低。另外再經過烘焙，促進梅納反應，就能產生更多獨特的風味，例如柑橘、蜂蜜、花香等等迷人的香味。

蘇南維說明，可可豆烘焙完經過破碎、研磨等步驟生產出來的「可可膏」，額外添加可可脂、糖、奶粉、卵磷脂混合後，經過精磨、滾輪碾揉、調溫、注模後就能夠形成人見人愛的朱古力！

黑朱古力的好處其實多到你想不到！

眾所皆知黑朱古力對人體的好處很多，蘇南維也舉出以下幾點好處：

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+ 4 + 3 + 2

蘇南維提醒大家，這些好處是指「糖含量很低的黑朱古力」，如果是很甜的朱古力，可沒有這麼多功效！

原來讓人愛不釋手的朱古力製程這麼複雜，對於人體的益處也很多，但可不是吃愈多愈好，這不會讓身體明顯愈來愈好！好的零食，健康的吃，才會對身體有幫助！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：可可豆一開始其實是白色！經過複雜程序才能變成迷人健康的巧克力】