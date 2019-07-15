【教煮實驗室】消除殘留手上異味實試4種方法　原來用佢最有效！

蒜頭、乾蔥、洋蔥都是任何料理中經常出現的調味食材，加入它會令整道菜更惹味。不過，每一次處理這些味道濃烈的食材後，便會發現手上殘留了它的氣味，如何清洗也無法完全去除，有時候真的很困擾！網上有不少去除殘留手上氣味的方法，記者實測了4種，究竟哪一招最有效？ 攝影：余曉彤

為公平起見，每一次實驗開始時，記者都會接觸已切的蒜蓉1分鐘，務求模仿平常處理味道重的食材時間，所採用的方法包括：檸檬汁洗手、鹽洗手、不鏽鋼洗手及茶葉渣洗手，以下就逐項清洗方法去試驗，比較使用後殘留於手上的食材氣味及注意事項。

方法1：用檸檬汁洗手

方法2：用鹽洗手

+ 3 + 2

方法3：用不鏽鋼洗手

方法4：用茶葉渣洗手

方法2最有效！

總括而言，以上4種方法都能有效清除手上殘留的食材氣味。不過，記者認為方法2：用鹽洗手最為有效，而且是家中必有的調味料非常方便。如果有小梳打粉亦建議混合使用，加強除臭效果。但由於以上方法並沒有消毒、殺菌的功能，建議清洗後再用消毒洗手乳液清洗一次，保持雙手清潔衞生。