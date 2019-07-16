【豆腐食譜】居酒屋必食日式揚出豆腐　柴魚片作炸粉更鮮香惹味

筆者平常假日也喜歡到日式居酒屋跟朋友吃飯，每次也必點日式揚出豆腐！因為香口熱呼呼的炸豆腐配上微溫的鰹魚汁及柴魚片，一冷一熱仿佛能感受豆腐在口中躍動。其實在家中也可以輕易做到揚出豆腐，還可製作一個豪華版！ 攝影：呂志豪、楊帆、余曉彤 剪接：呂志豪 場地提供：美亞廚具

普通炸豆腐都會用上麵包糠作炸粉，而所謂豪華版的日式揚出豆腐，是用柴魚片取代麵包糠，將柴魚片裹上豆腐放進油炸。試食後認為用柴魚片作炸粉的豆腐味道較濃，炸過的柴魚片也比較鹹，不沾鰹魚汁也夠味，較平常吃的有煥然一新的感覺。外形上，則沒有用麵包糠炸的金黃，不過配上沒有炸的柴魚片後，整個豆腐看似更加生動。

用柴魚片作炸粉，吃下時也別有一番風味。

由於柴魚片較麵包糠難沾上，建議沾蛋液時可以多加幾層，而且柴魚片也要較幼身及夠碎的才能令整粒豆腐沾上柴魚片。如果你也想試豪華版的日式揚出豆腐，不妨用上柴魚片！

日式揚出豆腐食譜

健康小貼士：

豆腐是由大豆製成，是優質的植物蛋白，攝取適量可保持肌肉質量及加速代謝率 ，而且大豆蛋白也能改善腸道環境，促進腸道健康。

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