【豆腐食譜】居酒屋必食日式揚出豆腐　柴魚片作炸粉更鮮香惹味

撰文：余曉彤
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筆者平常假日也喜歡到日式居酒屋跟朋友吃飯，每次也必點日式揚出豆腐！因為香口熱呼呼的炸豆腐配上微溫的鰹魚汁及柴魚片，一冷一熱仿佛能感受豆腐在口中躍動。其實在家中也可以輕易做到揚出豆腐，還可製作一個豪華版！
攝影：呂志豪、楊帆、余曉彤
剪接：呂志豪
場地提供：美亞廚具
普通炸豆腐都會用上麵包糠作炸粉，而所謂豪華版的日式揚出豆腐，是用柴魚片取代麵包糠，將柴魚片裹上豆腐放進油炸。試食後認為用柴魚片作炸粉的豆腐味道較濃，炸過的柴魚片也比較鹹，不沾鰹魚汁也夠味，較平常吃的有煥然一新的感覺。外形上，則沒有用麵包糠炸的金黃，不過配上沒有炸的柴魚片後，整個豆腐看似更加生動。
用柴魚片作炸粉，吃下時也別有一番風味。
由於柴魚片較麵包糠難沾上，建議沾蛋液時可以多加幾層，而且柴魚片也要較幼身及夠碎的才能令整粒豆腐沾上柴魚片。如果你也想試豪華版的日式揚出豆腐，不妨用上柴魚片！
日式揚出豆腐食譜
健康小貼士：
豆腐是由大豆製成，是優質的植物蛋白，攝取適量可保持肌肉質量及加速代謝率 ，而且大豆蛋白也能改善腸道環境，促進腸道健康。
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|食譜
|日式揚出豆腐（炸）
|材料
|材料： 蒸煮豆腐1盒、麵粉80克、雞蛋2隻、麵包糠60克、油適量
醬汁材料：鰹魚豉油3湯匙、味醂2湯匙、水4湯匙、砂糖1茶匙、柴魚片適量
|做法
|1. 將所有醬汁材料拌勻，以小火煮滾醬汁，備用。
|2. 用廚房紙把豆腐印乾，切粒，備用。
|3. 將豆腐順序沾上一層薄薄的麵粉、蛋液及麵包糠。
|4. 以中火燒熱一鍋油，放入豆腐炸至金黃色，即成。