【豆腐食譜】居酒屋必食日式揚出豆腐　柴魚片作炸粉更鮮香惹味

飲食
撰文：
最後更新日期：

筆者平常假日也喜歡到日式居酒屋跟朋友吃飯，每次也必點日式揚出豆腐！因為香口熱呼呼的炸豆腐配上微溫的鰹魚汁及柴魚片，一冷一熱仿佛能感受豆腐在口中躍動。其實在家中也可以輕易做到揚出豆腐，還可製作一個豪華版！

攝影：呂志豪、楊帆、余曉彤

剪接：呂志豪

場地提供：美亞廚具

普通炸豆腐都會用上麵包糠作炸粉，而所謂豪華版的日式揚出豆腐，是用柴魚片取代麵包糠，將柴魚片裹上豆腐放進油炸。試食後認為用柴魚片作炸粉的豆腐味道較濃，炸過的柴魚片也比較鹹，不沾鰹魚汁也夠味，較平常吃的有煥然一新的感覺。外形上，則沒有用麵包糠炸的金黃，不過配上沒有炸的柴魚片後，整個豆腐看似更加生動。

用柴魚片作炸粉，吃下時也別有一番風味。

由於柴魚片較麵包糠難沾上，建議沾蛋液時可以多加幾層，而且柴魚片也要較幼身及夠碎的才能令整粒豆腐沾上柴魚片。如果你也想試豪華版的日式揚出豆腐，不妨用上柴魚片！

日式揚出豆腐食譜

健康小貼士：

豆腐是由大豆製成，是優質的植物蛋白，攝取適量可保持肌肉質量及加速代謝率 ，而且大豆蛋白也能改善腸道環境，促進腸道健康。

相關食譜：

【豆腐食譜】蔥燒玉子豆腐外焦內嫩全靠佢！10分鐘簡易拌飯菜

蔥燒玉子豆腐食譜

相關食譜：

【豆腐薯條食譜】口感似炸豆卜更勝薯條 低卡炸物減低罪惡感

豆腐薯條食譜

【豆腐食譜】越南炸豆腐撈檬　半煎炸硬豆腐香脆輕盈
【豆腐煮不散秘訣】三個小技巧　新手入廚豆腐不易碎
【椒鹽豆腐食譜】大牌檔冬菇亭港式風味　難忘美味香脆可口簡單製
【鹹蛋豆腐食譜】甘香嫩滑下飯一流　價廉物美的簡單家常菜
食譜 日式揚出豆腐（炸） 
材料 材料： 蒸煮豆腐1盒、麵粉80克、雞蛋2隻、麵包糠60克、油適量
醬汁材料：鰹魚豉油3湯匙、味醂2湯匙、水4湯匙、砂糖1茶匙、柴魚片適量
做法 1. 將所有醬汁材料拌勻，以小火煮滾醬汁，備用。
2. 用廚房紙把豆腐印乾，切粒，備用。
3. 將豆腐順序沾上一層薄薄的麵粉、蛋液及麵包糠。
4. 以中火燒熱一鍋油，放入豆腐炸至金黃色，即成。
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。