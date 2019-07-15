【凍齡】日本美魔女水谷雅子完全不似51歲　三餐不捱餓飲食大公開

近年「美魔女」氾濫，單是香港娛樂圈都出了好幾位美魔女，例如：邱淑貞、溫碧霞、羅霖、吳婉芳、周海媚等，日本同樣有一位人妻，因保養得宜而獲得「美魔女元祖」、「史上最強美魔女」美譽，在當地爆紅，更出書分享自己的保養心得。她毫不吝嗇地在社交平台分享自己平日的飲食習慣，究竟有甚麼保養秘訣？

記者以前因工作緣故接觸不少藝人，發現有些「美魔女」皮膚根本不如大家所想般無瑕，近看還是皺紋滿布，只靠電話的美顏相機App加上「重裝甲」，就騙了不少觀眾。不過，日本的51歲人妻水谷雅子卻讓我寫個「服」字，香港未必很多人認識她，其實她是位家庭主婦，2010年卻以43之齡贏得日本雜誌《美STORY》的美魔女選舉第一，因而一夜成名！本身已是兩子之母的她，Instagram照片並沒有怎麼加工，見過她接受專訪，以為皮膚瑕疵會在鎂光燈下表露無遺，說實話毛孔、幼紋倒是有的，但看上去還是比真實年齡年輕十幾歲，近期的照片甚至比早年更年輕，如此逆齡生長實在讓人艷羨不已。

水谷雅子是日本著名的美魔女，50歲時就曾經出書分享自己的保養秘訣。（Instagram：mizutanimasako）

先帶大家睇睇她水谷雅子平日的私相簿，記錄低她由2010到現在的變化。而除了發放大頭照之外，也會有穿搭照，即使她已年屆51歲，但衣著完全沒有「大媽」感覺，外表優雅大方，獲時裝雜誌邀請做模特兒。此外，從她跟女兒的合照，實在看不出兩人相差廿幾年呢！

水谷雅子並沒有用那些看起來很假的美顏相機，反而很自然，驟眼看有點像翁虹。（Instagram：mizutanimasako）

+ 17 + 16 + 15

要保持年輕有許多因素，保養、運動、心境、睡眠習慣等等都有影響，而飲食亦是不容忽視的一環。水谷雅子經常在網上分享自己烹調的食品，尤其是早、晚餐都悉心預備。今年她接受《香港01》訪問時就提到自己沒有偏食，甚至奉行「想吃就吃」的原則，她說：「相信平衡得好的話並不需要避開部分的食物與食量，不過主要原則還是盡量多吃肉、多吃菜和季節當造的食物。」

請按下圖睇水谷雅子的早餐，幾乎必備多士或麵包，另外會配上不同配料，如：果醬、雞蛋、南瓜蓉，有時亦會有生果。

早在2016年，水谷雅子就開始在Instagram分享自己的生活照，如這個早餐就是最早期的，包括簡單的砂糖多士和綠茶。（Instagram：mizutanimasako）

+ 7 + 6 + 5

水谷雅子本身是位家庭主婦，早、晚餐因為要為家人預備妥當，所以經常下廚，但午餐則較少見她分享，即使有，都是較為簡單的配搭，但肯定會有蔬菜，亦不會刻意減去澱粉質。

至於晚餐方面，雖然網上常有減肥人士推崇「早餐吃得像皇帝、晚餐吃得像乞丐」，不過水谷雅子要照顧全家飲食，晚餐亦吃得豐富，貫徹訪問中提過有菜、有肉的原則，許多時候都以海鮮等白肉為主食，亦會配麵豉湯等。