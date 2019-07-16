【IKEA大減價】宜家慶祝「家居折」推廚具美食優惠　熱狗餐加碼！

【宜家大減價】沙田近日特別熱鬧！沙田Home Square商場現正舉行「香港家居折2019」，有逾58,000件家居用品低至$1、$100或1折發售，沒有家具用品要添置？美食一樣有得減！IKEA的瑞典美食廊和美食站特設折扣優惠，零食、凍肉、套餐……幾時買幾時食都啱！ 攝影：鄒家鳳

OUMBÄRLIG 5公升連蓋鍋沙田限定價$99.9（原價$149）(店舖提供)

24厘米平底鑊$49（所有分店）

OFTAST所有餐碟碗均售$7（原價$8.9）是創新低價。（所有分店）

到宜家傢俬（IKEA）都會想起購買家居用品，但永遠人龍最長的卻是店內的美食站，最受歡迎莫過於熱狗套餐，$10有熱狗有汽水。還有瑞典肉丸配忌廉汁及紅果醬$10有5粒，素菜丸 $9有5粒，伴番茄雜菜，加多5蚊$15就有香草烤雞腿，是不少長期糧尾人士的救星。不喜立食，又可到美食廊買材料，回家自製瑞典餐，什麼肉丸、醬汁……一應俱備。

最近還新推出鹽水刁草急凍小龍蝦，另有黑色、橙色的海藻醬。Seaweed pearls black和pearls red 是由海藻萃取物和香草、香料等製成，可用於料理中，會感受到海洋的鹹味 ，或配沙律、三文治或加入醬料混合也可，由於不含任何動物成分，素食者可享用。

按圖看「瑞典美食廊」有什麼特價貨品及心水產品：

ALLEMANSRÄTTEN急凍瑞典肉丸$79/1000克，84%是肉類成分。回家可以慢慢歎，開Party最啱！

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按圖看沙田店限定優惠產品：

SKÄGGÖRT黑白長條咕𠱸30cmx60cm$39.9（原價$69.9）

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IKEA宜家傢俬沙田分店限定優惠

地址：沙田鄉事會路138號, HomeSquare L6

瑞典美食廊

優惠日期：即日至7月28日

正價購物滿$300或以上即享85折優惠

美食站

優惠日期：7月29日至8月14日