【書展2019】特價食譜書最平$10起！慳位廚具焗爐飯鍋$200幾成交

香港書展今年踏入第30屆，由7月17至23日於灣仔會展舉行，書迷想慳錢「攞著數」，以Pay Me及支付寶用電子錢包付費，買飛買書有優惠。 攝影：尹嘉蔚

舉例以PayMe付款，每單交易消費滿$150，有$20現金回贈至PayMe賬戶。用戶需要到展覽廳1A（B-31 攤位）的PayMe攤位，出示有效交易收據，才可即場獲得回贈。每位用戶每日最多享有5次交易回贈優惠，而現金回贈優惠只適用於每日首1,785單合資格的交易，名額先到先得。另外，今年新增AlipayHK應用程式購買書展電子門票，由即日起至23/7，每張電子門票設$5折扣優惠。

書展2019會場實況。

一年一度的書展對香港人來說可謂有濃厚的情意結，大家期望可以行足7日，選購心儀書籍外，也期望有特價書促銷，好等平日節儉一族能大破慳囊來一場血拼。今年書展以「科幻及推理文學」為年度主題，而飲飲食食的書籍、食譜書及以書展價發售的廚具集中在在展覽廳1A-E會場。記者平日最愛看食譜書，但如今一本食譜書普遍賣$88、$98至過百元不等，實在未捨得入手，書展實在是平價書的集中營，記者今趟亦只「追擊」特平食譜書，在會場的「大後方」果然有收穫。

$100/3本食譜，「菲、印傭的入廚手記系列」家喻戶曉，除了方便家傭閱讀外，記者認為輕巧的札記本也適合下廚新手及家庭煮婦作煮食指南、省錢省時間的入廚參考。另有驚喜位在會場後方，同樣以$100/3本促銷食譜，不過每本收錄過百簡單實用的食譜，兼有養生貼士、食材處理及揀靚食材要點，非常吸引。

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再深入各攤位自有更多驚喜位，$10/本、$20/本、$25/本（$100/4本）……舉凡食譜系列，不少書商及出版社均作促銷，雖是舊書系列，不過工具書恐無新舊之分，四時連年皆可。別以為$10/本書不精彩，每本過150個食譜簡易入門！

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「名廚、名人系列」，集齊《鼎爺廚房》功夫菜$216/3本只限書展！黃浩然太太「家嘉」原來廚藝與畫畫了得，一手包辦家常菜食譜及插畫！何小慧靠專注烹飪，捱過及戰勝10多年抑鬱歲月，由上門煮飯做私廚至公開教班，曾俊華也是她的座上客…

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會場前方出版社及書局普遍做特價，買3本有七折至七五折…

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同場加映慳位廚具，既有食譜書，兼具好使好用的廚具更是如虎添翼，鑑於現今居室的空間日益狹窄，慳位輕巧或一人可用的廚房小家電漸漸備受歡迎，便攜式的咖啡機及攪拌機已發展到可隨身攜[帶使用，在辦公室，在郊外野餐或帶去旅行等非常方便。

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按連結有展區分佈圖

為了方便書迷及讀者在灣仔區內搵食，延伸閱讀︰【灣仔掃街】懷舊台灣菜港式茶記美式巨漢堡 小店美食人人撐！

按下圖飽覽灣仔區美食推介︰

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香港書展2019詳情︰

地點︰香港會議展覽中心

時間︰

17/7-18/7（10:00-22:00）

19/7-20/7（10:00-24:00一樓展館）、（10:00-23:00三樓及五樓展館）

21/7-22/7（10:00-22:00）

23/7（09:00-17:00）

票價︰成人$25、小童$10（適用於小學生/身高1.22米或以下兒童） * 3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費入場

票務優惠︰

1.上午進場票︰港幣$10（中午12:00前進場，成人和小童同價），門票只限會展現場發售。

2.免費進場特別優惠：凡以正價（成人$25、小童$10）購買17/7或18/7書展門票人士，憑完整票尾可於19/7至21/7日（星期五、六、日）之其中一日下午17:00後，免費進場一次。此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票及贈券）

3.憑17/7至23/7書展門票，可免費參與「第三屆香港運動消閒博覽超級書迷證」：$80，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。

購票方法︰書展現場、全線7-11和指定 Circle K便利店公開發售，電子入場券於AlipayHK手機應用程式發售。

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訪客也可到書展的官方網頁印定優惠券，每張優惠券由$5至$50不等。