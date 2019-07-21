【入廚貼士】完整取出盒裝豆腐　一個輕鬆方法秒速將豆腐與盒分離

完整地取出盒裝豆腐，只需利用一個小工具，便輕而易舉使豆腐秒速脫離包裝盒，簡單方便的入廚貼士不妨一試。 攝影︰尹嘉蔚

與讀者們分享如何取盒裝豆腐，可能會被人笑…

曾經有位朋友說過︰「我見到有位『KOL』開FB Post教人拎盒裝豆腐，點樣先整唔爛，真係呃like都唔好咁HEA呀？」

話說回來，盒裝豆腐是將豆漿直接裝入包裝盒後，進行加熱凝固而成的豆腐品種，使豆腐產品乾淨衛生，可保留完整的營養與風味，豆腐也保持完好、保鮮、防止細菌形成及方便運輸，豆腐與包裝盒之間毫無空隙，要從盒中取出完美無缺的豆腐實非人人做到，或許非時時做到，次次成功，「不好彩」的時候又拍又揑也不輕易取出豆腐，甚至損毀了白璧無瑕的豆腐。

運用輕鬆的方法使豆腐秒速與盒子分離，豆腐亦保持完整。

坊間大致有四個取盒裝豆腐的妙招，記者試勻四個方法，發現當中有方法非常奏效、省時及迅速，不消一秒，盒裝豆腐已急不及待要逃脫，時間實在以迅雷不及掩耳的速度完成，因此記者籠統以1秒概括。

記者試了四個方法，發現當中有方法果然奏效，而且乾淨企理。

以下各圖實測取盒裝豆腐的四種方法及成功原理解說︰