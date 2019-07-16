【入廚貼士】Gordon Ramsay教10個入廚技巧　切香草留香有秘訣！

Gordon Ramsay的廚藝一直備受讚賞，是公認的廚神，當然新手入廚的你不能像他般擁有如此高超的技藝，不過由他推薦的超實用入廚小技巧，你就不難做到，而且全部都是日常生活中會用到的！

雖然Gordon Ramsay在眾多真人騷中常常破口大罵參加者，不過事實上他是非常樂意分享自己烹飪時的小秘訣，常常拍片上網給大家學習。上次引起大家嘩然的蒙眼斬雞法你未必學到，不過以下的10個小貼士你一定做得到！

1. 防止食材氧化

不少食材如蘋果、牛油果和薯仔這些食材都會因為切開而容易氧化變色，Gordon Ramsay指可用含有酸性抗氧化特質，如檸檬汁，便可以減慢食材變色。

用檸檬汁便可以減慢因氧化而令食材變色。（Pixabay）

2. 新鮮香草先捲再切

香草的精華當然是其香氣，但往往因為切法不正確而令香氣留在砧板上。將香草切細時，應將大片的葉子置於底、小的放在面疊好，捲起後避免撕爛，再從葉尖處狠狠下刀切細，最後用刀邊將香草集起。按圖看羅勒及番茜切法：

【入廚貼士】即睇7款西餐常用香草 香草跟什麼食材最配搭？

3. 簡易切甜椒方法

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除了直立法，Gordon Ramsay在另一條影片中也有介紹過另一種簡易切法。

【切甜椒技巧】燈籠椒切絲2大簡易法 Gordon Ramsay會點切？

【入廚貼士】甜椒處理6大貼士 去青澀保亮澤不同口感不同切法！

除了以上3個方法外，Gordon Ramsay還在片中教了7個入廚小技巧，按圖學埋餘下的7個：

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有不了解的話可以觀看他的影片，跟Gordon Ramsay學學！