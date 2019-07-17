【書展2019】鼎爺廚房第3集教煮原汁原味功夫菜　食譜率先大公開

偶爾看到電視午夜重播《烈火雄心》，飾演江湖大佬「勒哥」的鼎爺（李家鼎），除了當年皺紋少一些、頭髮長一些，外表跟現在其實沒多大變化，只是大將之風已由街頭走向灶頭，舞大關刀變舞大菜刀！三年前，因在電視機前一顯廚藝，一鳴驚人，人氣急升，私房菜食肆連開兩間，食譜今年已出第三集了！

繼《鼎爺廚房—家傳粵式手工菜》、《鼎爺廚房2—懷舊風味撚手菜》之後，今年書展推出第3集《原汁原味功夫菜》，除了鼎爺喜愛的功夫小菜小炒煲仔菜共24個食譜外，還有家傳坐月子食譜和保小兒安康湯、飯，做阿爺真係唔同啲，照顧周到！

每個菜式不但有齊材料、分量、做法和貼士，還有一些典故和傳統習俗等故事，讓你不要只顧食，還要長知識！

例如甜品食譜仙翁西米露，只用了仙翁米、西米和冰糖三種材料，仙翁米，是生長於淡水的野生藻類，粒粒如綠珍珠，故有「中國魚子醬」之稱，能潤腸、通便、皮膚靚，六、七十年代是六十歲壽星公的壽宴中必備甜品材料，但壽星婆吃的原來不一樣，你猜到是什麼嗎？按圖有答案。

按圖還可率先睇鼎爺的「仙翁西米露」食譜及貼士：

仙翁西米露是六十歲壽宴中常見的甜品。(萬里機構提供)

+ 6 + 5 + 4

小菜煲仔菜的食譜最多，有黃沙蜆蒸水蛋、豉蒜南瓜燜豬肋條、梅子瘦肉蒸筍殼、煎焗大白鱔、陳皮浸乳鴿等，也會教你自家製XO醬，煲豬腳薑。有些真的連菜名也未聽過，五色菊花？究竟什麼名物？即使看似簡單，其實暗藏竅妙，鼎爺智慧不可小覷，如豆瓣醬爆蟶子，鼎爺會加入蠶豆，究竟為什麼？按圖有答案。

按圖還可率先睇鼎爺的「豆瓣醬爆蟶子」食譜及貼士：

豆瓣醬爆蟶子，鼎爺竟加了蠶豆！（萬里機構提供）

+ 5 + 4 + 3

家傳坐月子食譜，雖然只有四個，但已包括燉肉、湯水、焗飯和小食。田雞焗飯便是其中一個，田雞滋補，能治脾虛補元氣，對改善產婦精神不振、易倦、冇胃口有幫助。

按圖還可率先睇鼎爺的「田雞焗飯」食譜及貼士：

田雞焗飯的做法是來自鼎爺的家傳食譜，專為坐月中的媽媽而設，大補元氣。(萬里機構提供)

+ 6 + 5 + 4

鼎爺自小已下廚，經父親調教下，培養出精湛廚藝，十足功架，尤以古法粵菜最「拿手」。(萬里機構提供)

《鼎爺廚房3－原汁原味功夫菜》

作者：李家鼎

出版：萬里機構

售價：$108，一次過買齊第一、二、三集，書展優惠價$216

第30屆香港書展

日期：７月17至23日（星期三至二）

時間：上午10時至晚上10時，周五、六至午夜12時

票價：$25，小童$10（中午12時前進場，票價$10，只限即場發售）