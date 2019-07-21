珍珠奶茶味、辣味甜筒都未算最奇怪？盤點13款內地人氣網紅雪糕！

每到夏季，小紅書、微博就會湧來一批新の雪糕網紅。它們到底好不好吃，我們也不敢說，我們也不敢問呀。所以，我們跑了4家便利店，買了13款網紅雪糕，拉了3次肚子，整理出了這份【雪糕──便利店網紅篇】，供你參考。

13支網紅大起底！

本以為當紅辣子雞個個都能打，但還是吃到中伏的，所以本次測評以推薦指數從低到高排列。如果你已經等不及想知道哪款冰淇淋最好吃，建議你倒著往前看。

1. Gooble 南瓜雪芭

當一個敦實的小南瓜出現在我掌中時，我被它紮紮實實地萌到了。BUT！它也太難開了吧！南瓜蓋被雪糕緊緊吸住，給它曬了5分鐘日光浴才打開。南瓜裏的雪糕也凍得硬實，一鏟就稀碎。吃起來，就是淡淡南瓜味的冰渣。老闆，可以把29塊8毛人民幣退我嗎？

2. 和路雪可愛多香辣桑葚

OMG！繼辣椒蛋糕、辣椒糖果、辣椒茶飲之後，雪糕也遭到了辣椒的荼毒！這樣的組合彷彿注定是惡魔的產物，站在『中伏榜單』上也不意外。整支雪糕看上去，就像在冰涼的水泥上鋪滿了紅彤彤的辣椒面，還不斷往外溢出桑葚口味的岩漿，詭異又有趣。味道嘛，集甜、酸、辣於一體，讓我喪失吃第2口的勇氣。

3. 開凱樂女神紅黃金椰

酸了，去年吃服整個雪糕界的大網紅——椰子灰，今年都有女朋友了。女友還自封女神稱號。拆開外衣，閃耀出刺眼的一道紅光，這難道就是傳說中的死亡芭比粉？盯久了有點辣眼睛。據說它是用紅心火龍果汁做的，但我只吃出了巨量白砂糖的feel，看來這女神太甜太高貴，吃它我不配。

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所以，看完這一期測評，你想好吃哪一款雪糕了嗎？

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