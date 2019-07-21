珍珠奶茶味、辣味甜筒都未算最奇怪？盤點13款內地人氣網紅雪糕！

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每到夏季，小紅書、微博就會湧來一批新の雪糕網紅。它們到底好不好吃，我們也不敢說，我們也不敢問呀。所以，我們跑了4家便利店，買了13款網紅雪糕，拉了3次肚子，整理出了這份【雪糕──便利店網紅篇】，供你參考。

13支網紅大起底！

本以為當紅辣子雞個個都能打，但還是吃到中伏的，所以本次測評以推薦指數從低到高排列如果你已經等不及想知道哪款冰淇淋最好吃，建議你倒著往前看。

1. Gooble 南瓜雪芭

當一個敦實的小南瓜出現在我掌中時，我被它紮紮實實地萌到了。BUT！它也太難開了吧！南瓜蓋被雪糕緊緊吸住，給它曬了5分鐘日光浴才打開。南瓜裏的雪糕也凍得硬實，一鏟就稀碎。吃起來，就是淡淡南瓜味的冰渣。老闆，可以把29塊8毛人民幣退我嗎？

2. 和路雪可愛多香辣桑葚

OMG！繼辣椒蛋糕、辣椒糖果、辣椒茶飲之後，雪糕也遭到了辣椒的荼毒！這樣的組合彷彿注定是惡魔的產物，站在『中伏榜單』上也不意外。整支雪糕看上去，就像在冰涼的水泥上鋪滿了紅彤彤的辣椒面，還不斷往外溢出桑葚口味的岩漿，詭異又有趣。味道嘛，集甜、酸、辣於一體，讓我喪失吃第2口的勇氣。

3. 開凱樂女神紅黃金椰

酸了，去年吃服整個雪糕界的大網紅——椰子灰，今年都有女朋友了。女友還自封女神稱號。拆開外衣，閃耀出刺眼的一道紅光，這難道就是傳說中的死亡芭比粉？盯久了有點辣眼睛。據說它是用紅心火龍果汁做的，但我只吃出了巨量白砂糖的feel，看來這女神太甜太高貴，吃它我不配。

▼▼點擊圖片看其餘10種網紅冰淇淋！​▼▼

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所以，看完這一期測評，你想好吃哪一款雪糕了嗎？

【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】

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