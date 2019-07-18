【食物安全】婦食生蠔染創傷弧菌需截肢　選購及處理生蠔9大要點

港人一向愛吃海鮮，一年四季都有吃海鮮的理由。不過別以為只有吃進肚才有安全問題須注意，其實單是接觸而鎅傷都有足以致命或須截肢的危機！近日一名婦人因食生蠔而險送命，如果不想因食生蠔而中招，一定要留意選購及處理生蠔9大要點。

吃生蠔染創傷弧菌需截肢保命

近日，深圳一名68歲王姓婦人到市場購買生蠔食用，但吃完後小腿開始有腫脹、發紅的情況。感染初期王婦不以為意，以為不知何時撞到出現紅腫。未料病情迅速惡化，很快便潰爛到發黑及出現腹瀉，令人擔心。王婦送入醫院後，確診感染創傷弧菌，必須截肢才能保住性命。

王婦人受感染後的小腿由左至右24小時內的變化。（Weibo）

根據食安中心指，創傷弧菌是一種天然棲息於和暖海水和河口中的細菌。夏季在這些水域生長的海產中，不難發現這種細菌的存在。蠔等雙殼貝類軟體動物更可能含大量創傷弧菌，因為這些動物以過濾方式進食，海水中的細菌會在其體內積聚。

食物安全中心指生長在受污染水域的蠔，體內可能存在病原體，包括諾如病毒、甲型肝炎病毒、副溶血性弧菌和創傷弧菌。（資料圖片）

進食生的或未經煮熟的受污染海產，或傷口接觸到海水的人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，都有可能受到感染。因食而感染創傷弧菌的潛伏期介乎12小時至數天左右。一般來說感染人士分成兩種：（1）健康人士從食物中感染較為罕見，但仍可引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等自行痊癒的腸胃炎症狀。（2）長期病患者（如肝病或酗酒人士、糖尿病）感染創傷弧菌的話有可能引起原發性敗血病，感染症狀最快可於四小時內出現。

普通感染創傷弧菌的潛伏期介乎12小時至數天左右。（Gettyimages／視覺中國）

而從傷口感染的話，需注意細小的傷口，如刺傷，或有些皮膚傷口可能是肉眼看不見。而且疼痛程度跟可見的皮膚變化常不相稱。

處理海產時要盡量小心，不要被尖刺刺傷，如果受傷後出現發燒應該盡快求診。（視覺中國）

生蠔已成為港人於大小節日常吃的食物之一，不過如果購買入已變壞或處理不當的生蠔，好容易會屙嘔肚痛、食物中毒，嚴重可能會有如王婦人般需截肢保命。下次選購及處理生蠔時，謹記以下事項，保障自己，預防食物中毒。

按圖看選購及處理生蠔9大要點：

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其實除了處理生蠔時需要戴上保護手套外，處理任何海鮮都應戴上手套，預防因處理海產時割傷而受感染。

資料參考：食物安全中心、蠔與食物安全