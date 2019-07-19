【夏天湯水】中醫推介淡菜冬瓜湯滋潤袪濕　淡菜非蔬菜應怎處理？

撰文：鄧穎琪
最後更新日期：
女士們最清楚，每逢轉季，所用的護膚品都要轉換，夏天要控油、冬天要保濕等等，這個道理用在湯水都一樣，四季要飲的湯水都不同。以前常聽長輩說，春、夏天濕氣重，要袪濕，但大部分城市人終日都窩在冷氣房裡，水分被抽乾，似乎不能忽略補濕的重要性。你也有遇過這個矛盾嗎？註冊中醫師邱穎琳就用一個「淡菜冬瓜湯」來解釋。
攝影：鄧穎琪
煲湯前先要了解何謂淡菜，淡菜絕對不是蔬菜，而是海味。仔細點看，淡菜就像青口一樣，只是比較小而已。其實淡菜正正是青口乾，情況跟蠔豉差不多。由於是青口，所以你會見到它可能連住一撮毛，其實是「足絲」並非海草，讓它於海洋抓緊大石或其他物件。淡菜買回來後是很硬很乾的，所以在烹煮前要先用水浸泡至軟身，在正式煲湯前可以加入一個步驟，就是以薑片將它爆香，此舉更能帶出淡菜本來的香味，湯也會更好飲。
上文提到，夏天不知要補濕還是袪濕，中醫師邱穎琳就說，夏天易濕易熱，滋潤補濕方法跟其他季節不同，所以煲湯的湯料要互相平衡，滋潤同時袪濕和清熱。
淡菜冬瓜湯食譜
整個湯主要以淡菜養血、補腎和潤膚，但因為夏天易濕易熱，不可沿用其他季節的滋潤補濕方法，必需加其他材料以袪濕健脾、消暑利尿，除去體內過多的濕氣，亦要滋潤皮膚。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
+5
+4
+3
相關食譜：
銀杏冬菇冬瓜湯食譜
荷葉冬瓜薏仁湯食譜
|食譜
|淡菜冬瓜湯（煲）
|材料
|淡菜1両、冬瓜（連皮、連核）1斤、粟米2條、眉豆2両、薏米2両、果皮1塊、蜜棗3粒、薑4-5片、水1.5公升
|做法
|1. 眉豆、薏米、陳皮浸20分鐘並洗淨，果皮刮囊備用。
|2. 冬瓜及粟米洗淨及切塊。
|3. 淡菜浸30分鐘，去走足絲部分，並以薑片爆香。
|4. 煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後轉小火煲1小時，即成。