【水果甜品食譜】士多啤梨牛奶凍糕毋須魚膠　清甜軟滑下午茶糕點

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士多啤梨（草莓），是種人見人愛的水果，鮮紅水潤、酸中帶甜，還可護心抗氧化，有它增刪潤飾的甜品也特別受歡迎。網上偶然發現這款小方糕，白裏透紅，未吃已經喜歡，做法其實超簡單，15分鐘完成，這個周末就來試一趟，為下午茶點加添清新感覺。

攝錄：呂志豪、楊帆

剪接：潘諾兒

士多啤梨，日本或韓國出產的，個子不大但較甜，美國長柄的也不錯，這天見超市減價便買了長柄，但其實製作這款糕點，毋須太大的士多啤梨，否則麵糊冷凍後不能把它牢牢裹住，容易甩皮甩骨。

士多啤梨牛奶凍糕食譜

粉漿也要好好處理，這個凍糕沒有魚膠粉或寒天、大菜等凝固材料，只是粟粉拌奶便能有同樣效果，口感就像椰汁馬豆糕粉嫩軟滑，而不是啫喱或大菜糕那種冰涼爽脆的感覺。不過記得先把粟粉和奶混和，才放進鍋中烹煮，且要不停攪拌，免它黏底。絕不能直接加進熱奶中煮，因一遇熱便會結成顆粒，無論如何拌勻都不會融掉。開始時，是液體狀態，但慢慢會變稠成糊狀便可以了。

士多啤梨牛奶凍糕食譜

健康小貼士：

士多啤梨含豐富維他命Ｃ，據《食力》引述營養師李婉萍說：「6顆中型士多啤梨就能達到成年人一天維生素C的需求、約10顆就可以滿足一天葉酸需求量的50％。」不但有助抗氧化、延緩認知力下降、還能維持餐後血糖穩定，有助減低患癌風險。鮮奶含豐富蛋白質及鈣質，對有益骨骼健康，雖具抗原能力，但部分人會對當中的酪蛋白產生過敏反應。

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食譜 士多啤梨牛奶凍糕（凍）
材料

鮮奶500毫升、糖40克、粟粉60克、士多啤梨適量、椰茸適量
做法 1. 士多啤梨洗淨切半，備用。牛奶、糖和粟粉混合拌勻，至沒有顆粒。
2. 倒入小鍋，以小火邊煮邊攪拌，煮至濃稠，盛起。
3. 準備盛器如盒子，撒上少許椰蓉，均勻散開。
4. 倒入一半麵糊，鋪平，把士多啤梨平均排好。
5. 再倒入剩下的麵糊鋪平，放入雪櫃冷藏最少4小時。
6. 取出後，切小件，再撒上椰蓉便可。

 

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