【編輯推介】親製Hello Kitty奶皇月餅　80後童年珍藏貼紙簿有相

「一年容易又中秋」，尚記得去年手拿一袋二袋奶皇月餅拍照，時日如飛，轉眼又「整月餅」，今次有Sanrio成員Hello Kitty陪同，不過PC狗（Pochacoo ）更深得我心，80後的童年回憶要回來了。 攝影︰歐嘉樂、尹嘉蔚

再一次與工作坊的林師傅見面，對我來說「一日為師終生為師」，大大話話我跟林師傅學習過手做傳統月餅、奶皇月餅和嫁女餅。中式餅現今已經擺脫「娘味」，取而代之是時尚、有型、好玩的潮流食物，宛如婚嫁裙褂也愈玩愈潮，月餅也跟從同一套路，將中國傳統與時興結合，又或者融入卡通大玩趣致和得得意意的造型，吸引小朋友，甚至是喚醒大人們的童年回憶。

去年我好像剛做過「小丸子一家」的奶皇月餅，眨眼今年卻見到夢中情人…Hello Kitty隔離隻PC狗！不知現在的年輕人認識PC狗嗎？當年小學、初中時的我齊集一切關於PC狗的文具和貼紙。至於Hello Kitty？女仔先鍾意…我生來「男人婆」性格，當年愛PC狗卡通已經算破格。PC狗是Sanrio的家族成員，家族下有星級主角Hello Kitty、好似Kitty的My Melody、AP鴨（以前我叫他做DD Duck）、KEROPI青蛙、XO、Little Twins Star、Marron Cream兔仔…70和80後的人，一定認識他們。

我小學時的貼紙簿，現在仍完好無缺，1998年讀中二有貼紙587個，大部分是Sanrio家族的卡通貼紙。

甫踏入工作坊，已有好大隻Hello Kitty恭候大駕，隔籬有AP鴨，「PC狗…在哪？」他早已隱身在奶皇月餅上。

穿好圍裙、洗好手、林師傅開始講解和示範，今次要學習的作品不止是奶皇月餅，而是新口味「草莓乳酪奶皇月」及「香橙乳酪奶皇月」，入口的味道與香味有鳳梨酥、水果酥的既視感，餡心有粒粒果肉，有少少奶皇香。輪到自己「開壇」DIY，材料分量已經備定，學員只需跟食譜上的步驟按部就班慢慢做便成功，林師傅會留守場內協助及指導。

記得要與場內卡通留影，免費任影！左下方是我的課堂作品。

整餅實況，完成課堂會有結業證書頒贈，每位學員有8個迷你「果味乳酪奶皇月」帶走。

下圖是「果味乳酪奶皇月」（草莓乳酪及香橙乳酪）的簡單筆記︰

+ 5 + 4 + 3

與現製好的商品比較一下，自家製作的月餅色澤未及商品般金黃閃亮，不過味道一樣，另外有自己的心血和「汗」，風味與別不同！最大力那部分是脫模的時候，因為要奶皇月餅的邊緣夠整齊、夠Sharp，一定要「給力」擠壓，線條才會清晰。

只想「私有化」PC狗月餅，「果味乳酪奶皇月」有單個裝出售（$42/個），PC狗、AP鴨是「香橙乳酪奶皇月」。

如果多人分享，以下是其他禮盒包裝選擇附價錢（有單個、4個、6個及8個裝；有單一口味或混搭）︰

+ 3 + 2

同場加映「無忘最愛」傳統雙黃蓮蓉月餅，無論時代變，人物風景都改變，傳統月餅的口味不要變！因為傳統自有傳統的美好，嚐一口月餅、呷一口普洱，對窗而坐，抬頭望圓月，想念一些美好的過去。傳統月餅其實比奶皇月餅的製作時間要快，看著做餅逾30年的林師傅示範，「人情味」及手藝，機器實難以取締。

以下各圖及影片是傳統雙黃蓮蓉月餅的製作實況︰

+ 14 + 13 + 12

師傅分享，不論傳統月餅或奶黃月餅，大概用150度翻焗10分鐘，便可將奶黃月餅「起死回生」回復香脆，質地鬆化，有新鮮出爐一樣的既視感。

奇華工作坊──Sanrio 草莓及香橙乳酪奶皇月餅班 學費 $620 名額 每班16人 課程時間 180分鐘 課程包括 草莓乳酪及香橙乳酪奶皇月各4個（連現烤盒）、A4文件夾乙個、餐具套裝乙份及出席證書 另有親子班，詳情請參閱工作坊的官方網頁。

奇華餅家旗艦店及工作坊

地址： 灣仔皇后大道東188號2樓