【入廚貼士】日本家庭必備4大調味料　簡易料理配搭術（附食譜）

日本料理獨特之處就是其細膩的味道，調味料跟隨著口味輕重與食物的不同配搭，產生微妙效果，令料理疊出一層一層的層次感。由於日本人的講究及關東關西的飲食文化，衍生調味料的種類有很多，以味噌為例都已經有3種。以下會介紹日本料理中常用的4大調味料及配合煮法，烹調一個正統日本菜。

1. 味噌

味噌可謂日本人家中必有的調味料之一，亦是每位日本人每餐必用到的食材。味噌是由米和黃豆發酵製成，味道濃郁、柔軟及稠身。每一種味噌又有自己的特色與料理方式，以味道來說，可分為甘口味噌及辛口味噌；以顏色來說，可分為白味噌、淡色味噌與赤味噌。

按圖看3種常見味噌：

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2. 醬油

醬油是日本料理中不可或缺的調味料，壽喜燒、蕎麥麵、天婦羅都有自己一款的專用醬油。

按圖看3類常用醬油：

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3. 味醂

味醂是日本調味料中一種特殊的產品，甜味中帶有點酒味。味醂就有如米酒的效果，酒精能幫助去腥提味；當中的糖分能為料理增加光澤度，而且有助緩和鹹味，令味道更豐富。最常使用的是醃肉，加強去除腥味；調醬汁如照燒汁、薑汁，則增加料理甘味。而且味醂可以令食物不易溶爛，日本人於炮製燉肉等料理時，都會加入味醂。因為食材需在煲內烹煮一段時間，容易煮得變形，而味醂當中的酒精和糖分能令食材的肉質緊緻，特別需長時間烹煮的食材便不易變得溶爛。

用作調味的日本味醂，平均酒精含量超過10%。（資料圖片／梁煥敏攝）

如果只是簡單做一個日式料理，便特地買一支味醂覺得很浪費？可以嘗試以下小配方，做出和味醂的相同效果。

將米酒加入糖，比例為3:1，充分攪拌混合。

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4. 米醋

米醋比普通的醋有一份細膩的味道，為食材增加輕微的酸度，主要用於醃蔬菜或製作芥末醬、味噌醬等調味醬。

米醋比普通醋的味道更細膩。（資料圖片）

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