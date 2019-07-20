【飲食熱話】網友購入無汁唔甜陽山水蜜桃　挑選水蜜桃4大貼士

夏天當然少不了吃生果消暑，所以有不少網上商店都會於節目推銷當造生果。而近日TVB電視節目《東張西望》則介紹無錫陽山水蜜桃，主持手持爆汁水蜜桃看似非常吸引，不過有網友購入陽山水蜜桃，打開包裝發現竟是「黑心」水蜜桃！

事源TVB電視節目《東張西望》在節目中介紹無錫陽山出產的水蜜桃，陽山桃標榜多汁清甜，而主持人用針刺開桃的表面，可以看見爆出果汁柱。由於陽山桃樣貌吸引，令不少水果攤及網店都紛紛出售，價錢約$120 - $400一盒不等。

無錫陽山出產的水蜜桃因多汁清甜而受港人吹捧。（TVB電視節目《東張西望》截圖）

主持稱沒看過一個水蜜桃有這麼多汁。（TVB電視節目《東張西望》截圖）

之後有樓主見陽山水蜜桃如此吸引，於網店購入2盒，價錢約七百多元。結果試食過後發現水蜜桃根本沒有節目所形容的如此多汁清甜，還有一個是「黑心」爛桃！樓主表示陽山水蜜桃的價錢一個約$50，結果味道跟想像的有非常大的落差。

其中一個陽山水蜜桃切開後是「黑心」爛桃。（連登討論區）

不少網友稱樓主不應相信節目效果，以這個價錢已經可以買日本出產的水蜜桃，按圖看網友對陽山水蜜桃意見：

+ 4 + 3 + 2

質素參差的無錫陽山水蜜桃？

由於節目的介紹，令陽山水蜜桃人氣急升，大陸不良商人為了應付需求，所以出售未經官方認證和嚴格質量檢驗的水蜜桃，令質素亦變得參差。而且不排除有些商戶的水果是經船赴運，以減低成本，但因儲存太久而變壞。

陽山鎮近十年都有出口陽山桃，一般供應內需，故出口數量不多。市面上有些陽山水蜜桃有可能是假貨。（視覺中國）

綜合各外國及本地果商意見，集合了總共4個挑選水蜜桃的貼士，按圖了解選購貼士：

現時陽山水蜜桃在本港零售價近$50一個，接近同樣價錢亦可以購入日本當造的山梨桃和岡山桃，大家可以根據自己的喜好選擇不同國家出產的水蜜桃。不過最好當然是到有信譽商舖購買較穩陣。

資料參考：東張西望、Frog Hollow Farm、Kitchn、連登討論區