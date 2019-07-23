全職媽媽靠「混醬」走出抑鬱　奶奶廚房如少林寺難忘辦60人家宴！

Nicole’s Kitchen是近年醬料品牌的新秀，兩年前更獲香港健康產業年度大奬「最佳優質手工食品大獎」。始創人Nicole（黃婉秋）是位馬來西亞華僑、來自一個美食世家，媽媽從前賣客家板麵 ，舅父經營大炒，即我們的「大排檔」，自幼熏陶，小學五年級已能駕馭一頓簡單晚餐。以為已習得一身好「武功」，誰知嫁來香港、當上全職媽媽後，「少林寺（奶奶的廚房）」的生活才正式開始！ 圖片：萬里機構提供

Nicole從小便愛跟着媽媽買菜學煮飯做小幫手，而媽媽最希望她離家出外打拼時，可以給自己煮點好東西吃。(萬里機構)

過埠新娘本來已不容易，誕下兩名兒子後，她曾在訪問中透露，懷疑自己患上抑鬱症，經常會為一些小事哭，甚至無緣無故哭，小朋友跌倒就叫，病倒更是不眠不休通宵照顧，更試過一個月沒梳頭，從沒一刻放鬆。

Nicole為了孩子的健康，一日三餐都會自家炮製住家飯。(萬里機構)

不僅照顧孩子，一日三餐炮製住家飯，還要上不同的烹飪班，在奶奶的廚房下苦功。「家裏經常宴客，每次人數都不少，煮的菜式要考慮到他們的喜好、國籍、性別、年齡等，還要管理好時間、時節、時令等問題。突然間覺得，家庭主婦才是真正的一門專業。」在Nicole首本著作《東南亞經典惹味醬》的自序中形容奶奶的廚房就是她的入廚「少林寺」。

可有想過，一個家庭主婦，可以在家煮一場60人的盛宴？Nicole卻辦得到，而且井井有條、順順利利完成任務！實在衷心佩服。

金香醬除了可以炒大肉蟹，還可以炒雞丁、炒飯或炒麵，一樣惹味。（萬里機構）

直到有一天，剛上小學的大兒子告訴我說：「媽媽你不用來學校送飯了，我自己可以應付，你回家吧！」我躲在車上哭了很久，那一刻除了不捨得，也明白是時候開始慢慢退下來。 《東南亞經典惹味醬》黃婉秋自序

《東南亞經典惹味醬》是Nicole的首部食譜著作。(萬里機構)

8年前Nicole開始在家製果醬，全因兒子食物敏感，後來更在社交平台售賣，直至自設工場及研製各種果茶和調味醬料，在誠品、citysuper等商店出售，漸漸走出陰霾，今天還出版她的第一部著作《東南亞經典惹味醬》，得到前食物及環境局局長高永文的加持，在序言中稱讚她的果蜜茶和住家靚醬好吃無添加。

她沒有以最為人熟悉的果醬作為處女作的內容，反而記錄了在馬來西亞沙登新村的成長歲月中，試過煮過吃過最熟悉的味道，讓它一一在書中重現，透過25款醬料食譜，和以此醬料炮製的36道東南亞菜式及飲食文化，滿載與家人、朋友的美味回憶，更藉此機會回家鄉取景拍照，重溫當年的情懷。當中有客家板麵、金香醬炒大肉蟹、參巴蕉葉燒魔鬼魚及其所用到的木耳冬菇肉碎醬、金香醬和辣椒參巴醬。

按圖看清「客家板麵 - 木耳冬菇肉碎醬」食譜、秘訣及配搭：

客家板麵配木耳冬菇肉碎醬(萬里機構)

+ 7 + 6 + 5

按圖看清「金香醬炒大肉蟹 - 金香醬」食譜、秘訣及配搭：

金香醬炒大肉蟹(萬里機構)

+ 7 + 6 + 5

按圖看清「辣椒參巴醬」食譜、秘訣及配搭：

辣椒參巴醬材料包括了乾辣椒、紅辣椒、香茅、石栗、南薑等(萬里機構)

+ 6 + 5 + 4

按圖看清「參巴蕉葉燒魔鬼魚」食譜及秘訣：

參巴蕉葉燒魔鬼魚(萬里機構)

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食譜 木耳冬菇肉碎醬【客家板麵】 材料 材料A：豬肉碎半斤 材料B：乾葱頭6個（切碎）、薑2片、木耳10朵（浸軟，切絲）、冬菇20朵（浸軟，切絲） 調味料：蠔油1湯匙、豉油1/2湯匙、黑豉油1/2湯匙、麻油1湯匙、白胡椒粉1茶匙、紹興酒1湯匙、生粉水1湯匙 做法 1. 豬肉碎用白胡椒粉、豉油、紹興酒、麻油及生粉調味。 2. 用中火炒香乾葱碎和薑片，倒入豬肉一起拌炒。 3. 加入冬菇、蠔油、黑豉油和木耳絲，炒勻後倒入水，水的份量剛好蓋過材料。 4. 燜煮大約20分鐘，用生粉水調整濃稠度即可。

食譜 金香醬【金香醬炒大肉蟹】 材料 材料：大肉蟹2隻 金香醬材料：香茅3條（切碎）、薑蓉1湯匙、蒜蓉2湯匙、乾葱蓉1碗、洋葱1個（切粒）、蝦米1/2碗、咖喱葉1碗、油1碗、 調味料：咖喱粉2湯匙、蠔油3湯匙、豉油1湯匙、黑豉油1湯匙、糖1湯匙 做法 1. 肉蟹洗淨，切件，瀝乾水分，炸至8成熟備用。 2. 蝦米浸30分鐘，瀝乾水分，切碎備用。 3. 燒熱油，用中小火爆香香茅、洋葱、乾葱、薑、蒜及蝦米，加入咖喱葉和咖喱粉拌勻，最後放入其他調味料。 4. 倒入大肉蟹，翻炒至醬料和肉蟹混合均勻，加入1至2湯匙水，加蓋燜至蟹完全熟透即可。

食譜 辣椒參巴醬 材料 乾辣椒20隻、紅辣椒10隻、香茅3條（切粒）、石栗5粒、南薑1小塊、薑1塊、蒜頭6粒、乾葱頭10個、馬拉盞1湯匙、植物油2碗 調味料：椰糖1/2碗（切碎）、羅望子200克 做法 1. 羅望子用熱水浸泡，用湯匙壓成蓉出味，過濾、留汁備用。 2. 所有材料用攪拌機打碎。 3. 準備易潔鑊，用中火下油炒醬料，不停攪拌10分鐘，如油太少可再添加。 4. 倒入羅望子汁和椰糖調味，繼續煮20分鐘至醬料顏色變成深紅色即可。

食譜 參巴蕉葉燒魔鬼魚 材料 魔鬼魚1條、香蕉葉1塊、辣椒參巴醬1碗、油2湯匙、金桔仔1個（切半） 做法 1. 魔鬼魚抹乾水分，在背部界刂幾刀，備用。 2. 鑊內下油，放入香蕉葉，淋上參巴醬，放上魔鬼魚，再在魚身淋上參巴醬。 3. 加蓋，以小火煎香兩邊即可，金桔伴碟食用。

資料來源：黃婉秋Nicole Wong《東南亞經典惹味醬》

《東南亞經典惹味醬》

作者：黃婉秋（Nicole Wong）

出版：萬里機構

價錢：$108