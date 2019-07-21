【人訪】黃淑儀入廚60年轉型做網紅　初拍食譜書美食竟無人問津？

大家都認識黃淑儀（Gigi姐），觀眾對她的印象，除了是一個演員，近年更深刻的可能是煮餸一流的烹飪節目主持。近日她非常活躍，做電視節目、書展例牌出食譜，甚至進軍YouTube界！言談間她講到自己第一次拍食譜書時，無人願試其手勢；另外又提到自己因操勞過度，身體響起了警號，即管聽聽Gigi姐自己親自解畫。 攝影：黃寶瑩

身邊不少朋友，因為結婚才不得不開始學煮餸，但原來受家庭環境影響，Gigi姐早在8、9歲已經在廚房揸起鑊鏟，當時的偷師對象她還記得清清楚楚，正是隔籬屋的梁師奶，「跟我隔籬鄰舍去買餸，返去睇佢點煮，我就點煮。」

不過原來照辦煮碗不一定成功，廚房裡的技巧更講求實戰經驗之談，Gigi姐也是反覆從失敗中學習，「譬如話煎條魚，係用個鑊、係落一片薑呀，但係原來個鑊紅咗先至落油，油熱咗先至擺魚落去，要用慢火嚟慢慢煎。嗰時我唔識，攞個鑊，掉片薑落去，落咗油就擺條魚，個鑊一路熱，一反轉條魚就變咗甩皮甩骨黐住晒。後尾我成功煎咗一條紅衫魚，我爹哋食完之後當場獎咗個5毫子畀我，嗰時好開心，原來成功煮到一味餸，屋企人欣賞，係咁有成功感！」大概就是這條紅衫魚，令Gigi姐從此成為了一家之「煮」。

Gigi姐是70年代當紅電視台花旦，美艷動人，她80年代毅然移民溫哥華，至千禧年代回流。（Instagram：gigispotoflove）

以譚國梅為入廚啟蒙老師

自此之後，Gigi姐想學更多，每逢吃到好食的飯菜，都會問人如何烹煮，有何竅門，但這麼多年來，她就只跟過一位烹飪老師而已，甚至只上了幾堂課。許多人想到早年的烹飪節目主持，都立即浮起方太（方任利莎）或李太（李曾超群）的面孔，不過Gigi姐就表示，自己的恩師譚國梅才是初代的烹飪節目主持，「睇完個節目我去報讀佢個班，讀咗大概1期都唔夠，就聽講佢身體唔舒服，後尾都走咗，但係佢畀到好多烹飪嘅啟蒙我。」譚國梅離世後，Gigi姐也沒再跟過任何老師學做菜，只是四圍向其他大廚請教，互相分享心得。

Gigi姐入行是參加麗的電視第二期藝員訓練班，一心只想拍戲，教人煮餸根本是她從未想過的目標。至於後來為何有《吾湯吾水》的出現，原來就是一位電台DJ穿針引線，試過Gigi姐的手勢，搭上搭將她引薦給出版社。你以為出食譜書後她才開始慢慢寫食譜嗎？非也，根本Gigi姐早已有過百存貨，隨時為朋友服務，「我喺溫哥華有個叫《Gigi天地》嘅節目，我又鍾意煮嘢，整親就會記低點樣煮法、咩分量，朋友一嚟我屋企食嘢就會話：『哎呀！好食呀，點樣煮㗎？』我就即刻攞張紙去影印，次次請客都要影印一大疊Recipe畀朋友攞走嘅！」

Gigi姐珍藏了許多自己親自手寫的食譜，記者有幸見到其中一個香蕉蛋糕食譜，下一篇稿會詳細跟讀者分享。（鄧穎琪攝）

首次食譜書拍攝後 無人願試其手勢

Gigi姐推出第一本食譜書《吾淑吾煮‧入廚最樂》，已是十幾年前的事，出書當然要有攝影團隊，拍攝煮餸的步驟和成品相，Gigi姐非常快手，一日通常可以拍攝8個餸，全部現成即做。相信平時睇電視時，家庭觀眾們見到嘉賓食到舔舔脷，都希望能一嘗Gigi姐的手勢，她卻憶述，自己第一次拍食譜書時，團隊竟然寧願叫外賣，都不欲吃她做的菜，「我就問：『死啦，你哋唔食㗎？』佢哋好婉轉話我聽，因為影過，所以唔食。」

行外人未必清楚，但記者就絕對經歷過，有時去餐廳採訪，食物未完全炸好就會拿出來拍攝，因為顏色太深會影響賣相；又或是有時候食品不夠深色，可能會加些老抽來「整色整水」，這些都是行內公開的秘密。Gigi卻強調：「我整嗰啲，冚唪唥唔使加，就咁原汁原味，真係全部煮晒出嚟就食得！我當時諗，咁樣好嘥啫，我同你煮好晒，你叫白飯已經得啦，點解要叫叉燒飯、排骨飯？我啲嘢就擺晒喺度冇人食，我好𤷪，第二日開始我叫佢哋少部分留嚟影相，大部分留返畀我哋自己食。後尾佢哋試咗，食完就放心，同埋認為真係可以食得入口。」

居住在溫哥華時，Gigi姐經常請朋友回家吃飯，有位無綫的工作人員食過後，大力向監製推薦Gigi姐的手勢，終於在2005年便拍攝了首個飲食節目《吾湯吾水》。（截圖：myTVsuper）

出食譜後 更謙卑鞭策自己

出完書之後，更多人見識到Gigi姐的廚藝，知道她原來真是「有料到」，想必愈多愈多人會向她請教吧？她謙虛地說：「唔係唔係，可能因為人哋對自己有期望，出咗書會更加鞭策自己，要更加學多啲，如果唔係，人哋問起你先發現你原來唔識嘅，同人講：『哎呀，我唔識㗎……』好似好對唔住人囉，懶係出書咁，點知原來都唔識。」

Gigi姐坦言，早年有些烹飪比賽邀請她做評判，但自己卻覺得於心有愧，並表示：「我何德何能去評價人哋啲嘢煮得好唔好呢？我淨係識話好食定唔好食，但唔知佢點解好食。」自此之後，她決定「每事問」，的起心肝精進廚藝。

數數手指，Gigi姐入廚資歷已超過60年，今年她再趁書展推出食譜書《黃淑儀給入廚新手的菜式》，一看到這書名，確是令入廚新手如我等雙眼發光，沒想過原來她卻不喜歡這個書名，「佢之前話《Gigi新煮意》，我覺得幾好吖，但係到Send畀我睇嘅封面就唔同咗。其實我本本書都係入廚新手啱用，唔一定係依本，除咗《吾湯情濃》同《吾湯情濃2》，我每本書都冇主題。」因為Gigi姐只要搜羅到或者試到任何新菜式，都會放到下一半食譜書，每本都必有頭盤、主菜、湯水、甜品，基本上讀者宴客時，每個類別「執藥」般執一、兩款，就已經可以招呼朋友。

請按下圖睇Gigi姐新書《黃淑儀給入廚新手的菜式》的幾款菜式！

正式進軍YouTube界 節目自己主導

出身電視台的Gigi姐，跟無綫完約後，近日跟ViuTV合作，率領兩位來自組合Error的新人保錡（吳保錡）與肥仔（梁業）拍攝《Cooking Gigi》，同時間她亦創立了自己的YouTube頻道「Gigi 煮嘢/Gigi's Pot Of Love」，與網民分享自己處理食材的技巧，並用該食材煮餸。問到這個構思是自己想做還是身邊人建議，Gigi姐表示：「有些少係屋企人鼓勵，因為我先生話見到我嗰個檸檬雞翼喺網上有過百萬點擊，但有時電視節目裡面，個導演會剪走啲需要嘅嘢，如果係咁我不如自己拍，Detailed啲、詳細啲仲好。我試過喺屋企搵我個女、女婿同我拍，我準備好晒啲嘢，拍親都1 Take過！」Gigi姐講過拍攝烹飪節目時喜歡自己做主導，從頭到尾一腳踢，做自己的頻道可以保留所有她覺得重要的片段，亦較為仔細，小試牛刀後聽從朋友意見，再跟助手商量後，就在個幾星期前推出了第一條片！

Gigi姐坦言跟兩位新人保錡（中）和肥仔（左）拍《Cooking Gigi》時確實有點勞氣，因為兩位拍完自己找食材的部分後就會休息，沒有留意Gigi姐如何運用他們的食材。她也猶豫過應否直接跟保錡和肥仔講清楚問題，幸好兩位都是聽教聽話，愈拍愈乖仔。（instagram：k_p0k1）

Gigi姐的首集YouTuber片上星期推出，第一集教網友處理響螺的技巧，而第二集就善用響螺去煲湯。（YouTube截圖：Gigi煮嘢）

膝頭有舊患 10月做手術

雖然外表看來不像，但其實Gigi姐將在年底步入70之齡，可是她卻仍然非常活躍，工作量不斷，實在不禁問句：「你唔攰㗎咩？」Gigi姐笑一笑說：「攰，但係你問我助手都知，我三、五日又煲下湯，整下蛋糕或者煮嘢，我停唔到落嚟㗎，真係辛苦勞碌命！」朋友每次約食飯，Gigi姐都主動提議到自己家吃，一來她的確享受入廚，二來跟圈內人談天說地時，在自己家裡私隱度始終較高，大家自然較放鬆。

Gigi姐說自己辛苦勞碌命，實在所言非虛，她說自己出入多數搭巴士，因為腳痛都可以坐得休息，問到為何不以Uber或的士代步，她笑言：「哈哈！我孤寒啩！」

言談間，Gigi姐跟記者分享了一個秘密，就是她膝頭的傷患情況，原來她4、5年前膝蓋開始出問題，半月板撕裂，即使做了微創手術把碎骨抽出後，Gigi姐卻因忙於工作，沒有好好做物理治療而使得情況惡化，認真點留意就會發覺她步姿有點不自然，「我盡量都唔想畀人睇到，我份人呢，一係就唔好做，一做我就要好投入去做，所以由朝做到晚，唔記得飲水，又唔記得去洗手間，夜晚一收工去到旅館，嘩……好似得返半條人命，所以你可以話我唔識錫身。」有時拍劇要在樓梯上上落落，行得耐企得耐又會痛，令膝頭負荷愈來愈重，Gigi姐就透露說：「依家真係太辛苦，所以我已經決定咗10月17日要開刀做手術，正式成個膝頭哥換，希望做完好啲啦！」

在此也希望Gigi姐保重身體，沉醉工作之餘也不要操勞過度。