【暑假好去處】尖沙嘴1881公館市集　養生茶本地美食$8起周末限定

尖沙嘴1881公館是香港的地標式建築物、打卡熱點及鬧市中的休憩花園。逢周六、日更有美食市集駐場至8月25日，以香港品牌為主，當中有重量級的芒果、榴槤糯米糍 、芒果糯米味雪糕、茉莉花茶味雞蛋仔、紅酒燜牛頰肉、冰滴咖啡或冷泡茶 …… 一瓶自家手工製作的特辣辣椒醬，打開有花生醬味，蘸酸種麵包出奇地好味！ 攝影︰尹嘉蔚

尖沙嘴熱鬧非常，驚安之殿堂登陸，吸引大家持續血拼各不相讓，名店列陣的廣東道，鄰近的「1881公館」首度有美食周末市集「The Market」進駐，為期約一個月，只限周六、日，搜羅了多個本地創意品牌，出售「香港製造」的美食土產，當中的食品或用品，包括有健康養生的茶茗，以茶入饌的雪糕和雞蛋仔，善用夏天水果為主題的甜品，及以環保理念為主而製的果皮產品與高纖乾果等包羅萬有。

1881美食市集限定的榴槤糯米糍大大粒最搶鏡，另有原隻貓山王榴槤出售。

按圖有更多1881公館「夏日紛呈嘉年華」美食市集的本土美食︰

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現場約有67個本地品牌，供應及出售各類輕食、甜品、凍飲及茶茗等，抵至$8一件的瑪德蓮蛋糕，參與商戶在市集內的食品及飲品，普遍比起市售的原價為低。此外，在市集內也發現陳敏之自家品牌的「祝奇餅」、中醫師梁尹倩的「Check Check Cin」健康米水飲品、新冒起的茶葉品牌「茶老七」及世界性的知名茶葉品牌「Tea Forte」均有設置攤位，同樣有優惠價貨品，比平日入手的價錢要平。在場亦有手工藝品、飾物及「吉卜力優先體驗區」，展出以動畫為主題的花藝裝置作品，動畫包括《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》與《崖上的波兒》。

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要是喜歡吃酸種麵包（Sourdough）的朋友，好可能去過大尾督一間手工麵包小店Mayse Artisan Bakery，裡面有咖啡、有默默用心手製的麵包及muffin，麵包和蛋糕的外觀雖然平實，但實實淨淨夠分量，並非「空氣包」。Mayse亦有參與是次1881公館市集，麵包用天然酵母製作，包括提子乾肉桂、五穀裸麥、合桃蔓越莓裸麥麵包、法式長麵包等，目測每個酸種麵包皆「大過塊臉」，由於足料製作，好快可飽肚，而且價錢合理。另外發現他們自製兩款辣醬出售，記者買了一款有花生醬氣味，卻有桂林辣椒醬風味的特製辣醬，配麵包享用甚有火花，鮮香惹味，相信撈麵、撈飯也超正！嗜辣的朋友不容錯過！

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「夏日紛呈嘉年華」，日期︰20/7至25/8 （逢周六、日），時間︰上午11點至下午6點，地點︰尖沙嘴1881公館。

市集入口有少許隱秘，以下各圖幫助大家不用兜錯路︰

夏日紛呈嘉年華（1881公館市集）

日期︰即日至8月25日（逢周六、日）

時間︰上午11點至下午6點

地點︰尖沙嘴1881公館