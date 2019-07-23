【泰式涼拌花甲食譜】泰國餐廳必點開胃菜　醬汁甜辣程度自己揀！

你跟筆者一樣非常喜愛泰國菜嗎？酸酸辣辣的醬汁加上涼拌，完全有助消暑同時亦非常開胃。今次用了非常容易處理的海鮮花甲，事前只需要吐沙便可，零廚藝的你也能上手！ 攝錄：呂榮棟、李啓康 剪接：詹郭敏 場地提供：美亞廚具

每次到泰國餐廳筆者都一定會點有海鮮的菜式，因為泰國獨有的新鮮香料與泰式甜辣醬調味，令花甲的鮮味提升。而且花甲價錢便宜，$50已有一斤半多，對比於餐廳只得幾粒蜆肉及不夠辣的醬汁，倒不如自己煮及調校泰式辣醬，材料離不開青檸、香茅、魚露及芫荽。喜歡重口味或清新點都可以自己決定！基本上醬汁的材料在較大型的超級市場都會找到，不用專程尋找泰國雜貨店。這款菜式入廚新手也煮得到，水準也不賴，喜歡泰菜的你真的要一試。

泰式涼拌花甲食譜

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健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血效用，以每100克已煮熟的蜆計算，鐵質含量達13.9毫克。鐵質的最主要功能是製造紅血球，以運送氧氣至身體各部分，維持良好新陳代謝。如缺乏鐵質可致臉色蒼白、容易疲勞、頭暈、專注力不足等。

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