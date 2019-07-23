【泰式涼拌花甲食譜】泰國餐廳必點開胃菜　醬汁甜辣程度自己揀！

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你跟筆者一樣非常喜愛泰國菜嗎？酸酸辣辣的醬汁加上涼拌，完全有助消暑同時亦非常開胃。今次用了非常容易處理的海鮮花甲，事前只需要吐沙便可，零廚藝的你也能上手！

攝錄：呂榮棟、李啓康

剪接：詹郭敏

場地提供：美亞廚具

每次到泰國餐廳筆者都一定會點有海鮮的菜式，因為泰國獨有的新鮮香料與泰式甜辣醬調味，令花甲的鮮味提升。而且花甲價錢便宜，$50已有一斤半多，對比於餐廳只得幾粒蜆肉及不夠辣的醬汁，倒不如自己煮及調校泰式辣醬，材料離不開青檸、香茅、魚露及芫荽。喜歡重口味或清新點都可以自己決定！基本上醬汁的材料在較大型的超級市場都會找到，不用專程尋找泰國雜貨店。這款菜式入廚新手也煮得到，水準也不賴，喜歡泰菜的你真的要一試。

泰式涼拌花甲食譜

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健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血效用，以每100克已煮熟的蜆計算，鐵質含量達13.9毫克。鐵質的最主要功能是製造紅血球，以運送氧氣至身體各部分，維持良好新陳代謝。如缺乏鐵質可致臉色蒼白、容易疲勞、頭暈、專注力不足等。

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食譜 泰式涼拌花甲（涼）
材料 花甲300克、洋蔥1個、蒜頭3瓣、青檸1顆、香茅3枝、紅辣椒3隻、魚露4茶匙、泰式辣醬4湯匙、糖2茶匙、麻油1茶、芫荽 適量
做法 1. 花甲鹽水浸流泡30分鐘，待吐沙。
2. 煮滾一鍋水，加入花甲煮至開口，撈起瀝乾，放涼備用。
3. 洋蔥切片。
4. 香茅及紅辣椒切幼粒。
5. 蒜頭磨成蓉。
6. 將香茅、紅辣椒、蒜頭、青檸汁、魚露、泰式辣醬、糖及麻油拌勻。
7. 準備一個大碗加入花甲、洋蔥、芫荽及醬汁拌勻。
8. 放入雪櫃冷藏30分鐘即成。

 

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