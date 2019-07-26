【深圳美食】人氣消暑飲品盤點　IG打卡必備喜茶多肉瓜瓜、提子汁

七月份的天，已經到了每天出門一秒卸妝和濕身的節奏，要在這種爆熱攻擊下活下來，除了再苦也要喝下去的涼茶，還少不了的就是一杯冰爽的飲品！But！每家奶茶店都出了夏日新品，到底是什麼樣的新品？哪款比較好喝呢？別急，今天，本妞就來幫你一個個解答，一起來泡進冰裏！

1.喜茶 多肉瓜瓜

喜茶這個夏天最大的瓜——多肉瓜瓜，殷紅色漸變的顏色超美膩！上層是喜茶經典芝士，中間是西瓜冰沙，搭配綠妍茶底和底部的脆波波，整杯配料非常豐富~每一口都能吸到脆波波，芝士混合著中間沙沙的西瓜果肉，甜甜的奶香味和西瓜味混合在一起，口感超豐富，一掃夏日的黏膩，吃瓜吃到停不下來~

點擊下圖看喜茶多肉瓜瓜▼

2. 奈雪 霸氣酸奶車厘子

奈雪車厘子再次回歸，用的是美洲進口的車厘子、奈雪獨家茶源阿里山初露，加上低糖低卡路里的酸奶，排毒又養顏~

點擊下圖看奈雪的霸氣酸奶車厘子▼

3. 台蓋 檸檬CP

作為一名廣東人，怎麼能少了檸檬茶呢！台蓋夏日限定檸檬CP，銀杯設計秒殺全場，看杯子就已經自帶降溫效果。

點擊下圖看台蓋的檸檬CP▼

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