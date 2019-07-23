【元朗黑夜】稱香港治安轉差不宜再營商　日式素食餐廳宣布結業

星期日晚（23日）元朗爆出血案，一批被指是黑社會成員的白衣人士，對街頭、港鐵站及列車上的乘客無差別襲擊，警方遲遲未到場，市民求助無門，記者、議員、老人、前主播等全部遭殃，經歷恐怖一夜。此暴力事件使許多香港人心痛莫名，對治安問題憂心忡忡，翌日日式素食餐廳「禪食堂」就在facebook宣布因警黑合作殘害市民，有感香港不宜營商，決定於8月結業，老闆將移民並專心經營台灣分店。

前晚元朗區大批白衫壯漢聚集，先在街頭以藤條打傷市民，後更擅闖港鐵月台及車廂範圍，以棍棒及藤條等見人就打，多名無辜乘客被打至血流披面，需送院治理。其實早在白衣人結集街頭時已有人報警求助，可惜至白衣人士離開後，警方才到達現場，種種指控皆令人質疑警方故意「放水」，「警黑合作」之說不脛而走。

白衣人士闖入月台範圍，對車上乘客亂棍毆打，列車因車門受阻未能開走，加上警察逾30分鐘都未現身，在場受害人形容「困獸鬥」情況如煉浴般。（資料圖片）

事件發生翌日，專賣日式精進料理的素食餐廳「禪食堂」就在facebook出Post，留言：「本來我們已決定續約兩年繼續經營，但當警黑合作殘害市民，香港已不適合營商。禪食堂香港店決定不續約，8月10日起結束香港業務。」

禪食堂一向售賣日本家庭式精進料理，並無五辛、無蛋奶，亦推崇原汁原味，強調：「讓人從食物的原味中找到幸福的感覺。」除此之外，禪食堂更定時舉辦禪食、茶禪、花禪等禪修活動，讓客人放鬆心情。

先睇睇禪食堂的環境，以及健康精進料理：

餐廳的座位刻意擺得疏落，空出一隅「禪修角」，讓客人放鬆心情休息、看書或禪修打坐。（facebook：Zen Eat Cuisine 禪食堂香港店）

發生元朗黑夜事件翌日，坊間許多傳言指元朗、屯門、天水圍等地區會有疑似黑社會的暴力事件發生，多間商店提早落閘，對生意無疑構成影響。

店主Gary自6月以來都有留意香港發生的政治事件，6月12日更響應呼籲，宣布香港及台灣店同時罷工一天。（facebook：Zen Eat Cuisine 禪食堂香港店）

「元朗黑夜」後翌日，元朗多間商戶於下午2時已落閘，街頭儼如死城。（資料圖片／李澤彤攝）

記者今日曾致電宣布於8月10日結業的上環日式精進料理餐廳禪食堂，但接聽電話人士說：「唔係幾方便呀，唔好意思，拜拜！」不過，其實餐廳代表亦撰長文在facebook解釋，指店主當日在台灣睇新聞時非常痛心，稱：「在7月21日晚上發生元朗警黑合作無差別打人事件的時候，身在台北營運台北店的店主，看著直播見到無辜平民被暴打，看見直播警察的愛理不理、包庇暴徒，他整晚在憤怒與無助中，感到很難過很傷心，感到恐懼。一直不太願意移民的店主為了下一代著想，決定離開香港，就好像當年中共解放時走難時一樣，離開不再安全的地方。」

店主又在文末表示：「我們決定結束香港店業務，繼續在比較安全的台北開展開店計劃。我們承諾，待香港治安得到保障，我們會回來再推廣禪食靜心的服務。」

店主又在文末表示：「我們決定結束香港店業務，繼續在比較安全的台北開展開店計劃。我們承諾，待香港治安得到保障，我們會回來再推廣禪食靜心的服務。」（facebook：Zen Eat Cuisine 禪食堂香港店）

客人及支持者見到禪食堂要結業的消息，都大感不捨和可惜，不過他們仍表示尊重老闆的決定。而另一方面，也有少數人批評店方做法。請按下圖睇網民留言：