【水果營養】飯前果飯後果各有好處　飯前飯後應食唔同水果！

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飯前果、飯後果的迷思一向都眾說紛紜，亦有人說不論飯前飯後都不應吃生果，因為會減都不應吃生果，因為會減低吸收營養吸收營養的價值。對底誰是誰非，而飯前果、飯後果的分別又是什麼？

一直都聽過有人支持水果應該飯後吃，因為可以幫助消化；但減肥人士又會支持在正餐前食水果，因為可以把胃撐著，減少正餐食量；亦有人認為在完全空肚的情況下吃水果會令胃部產生氣體，引起胃部不適。其實各種觀點並非完全正確或錯誤，按圖了解吃水果時間3大迷思：

1. 飯前吃水果
2. 飯後吃水果
3. 飯後吃水果營養值會減低20%？

總括而言，飯前或飯後吃水果都有各自的好處，可以根據自己的習慣及身體狀況而選擇。如喜歡飯前吃的話應選擇較溫和的水果如（1）奇異果、（2）火龍果、（3）番石榴、（4）蘋果或（5）梨等。而喜歡飯後水果的話應選擇有助消化的水果如（1）木瓜、（2）菠蘿、（3）士多啤梨、或（4）香蕉等。同時，糖尿病患者在吃水果時需注意，因為果糖會造成血糖過高，建議應於飯前或後1-2小時才吃水果。

建議糖尿病患者應於飯前或後1-2小時才吃水果。（資料圖片）

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資料參考：Digestive Diseases and SciencesInternational Journal of ObesityhealthlineGut

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