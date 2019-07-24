【魷魚仔蒸肉餅食譜】住家菜百吃不厭！肉嫩多汁毋須技巧只需...

飲食
撰文：
最後更新日期：

肉餅，跟雞翼一樣，是家常菜最受歡迎的代表，簡單美味，又有不同變化。小時候，每次聽到廚房傳來的刴肉聲音便充滿期待，這一次是魷魚仔蒸肉餅、梅菜蒸肉餅，還是鹹蛋蒸肉餅？梅菜和鹹蛋都示範過了，今次就做魷魚仔蒸肉餅，梅菜換上魷魚，要注意拆骨啊！

攝錄：林宛津、李偉軒

剪接：潘諾兒

魷魚仔蒸肉餅要肉嫩多汁，千祈唔好心急！

魷魚仔蒸肉餅，見過食家唯靈用新鮮魷魚炮製，但我喜歡用上土魷，在海味店那種乾貨，味道濃郁，需預先浸泡，但別浸過久，否則失卻鮮味。浸軟後，便能輕易把中間的透明軟骨去掉，不會吃得一口碎片。把魷魚、冬菇、豬肉和馬蹄切碎拌勻加入調味料，有些人喜歡加上蛋液令它軟滑，但其實加點水也同樣有效。

魷魚仔蒸肉餅食譜

+5
+4
+3

切馬蹄，先把它拍扁再切會較容易，亦較細碎，拌入肉餅內可減輕一點油膩感，增一點爽脆。蒸好的魷魚仔肉餅，會看到碟上溢出汁液，但切勿把它倒掉，因這些都是精華，只需等待一會肉餅會自行吸收，吃起來口感便會肉嫩多汁、爽口彈牙！

健康小貼士：

魷魚，總覺得膽固醇高，每100克含615毫克膽固醇，是雞胸肉的7.7倍、肥肉的44倍，因而不敢食用。不過，魷魚亦同時含有一種牛磺酸的物質，能有效控制體內膽固醇的積存，只要不吃過多便無損健康。此外，魷魚還含豐富蛋白質和氨基酸，有助改善肝臟功能、消除疲勞。當中的鈣、磷、鐵質，對骨骼健康和治療貧血亦有裨益。

相關食譜：

【梅菜蒸肉餅食譜】鹹香肉滑 鼎爺教路蒸肉餅最緊要最後步驟！

梅菜蒸肉餅食譜

【完美蒸肉餅8大秘訣】剁肉0.3cm粒粒標準身型　撻足12分鐘最彈滑
【豬食譜】蜜汁燒豬頸肉爽滑彈牙　免焗爐一樣惹味焦香！
【孜然牛肉食譜】惹味解膩袪濕　15分鐘風味小炒

【肉餅蒸水蛋食譜】清簡家常菜 軟腍滑溜蒸煮分先後

肉餅蒸水蛋食譜

食譜 魷魚仔蒸肉餅（蒸）
材料

免治脢頭豬肉300克、魷魚仔3隻（約75克）、馬蹄4個、冬菇3隻、葱花少許、水少許

調味料：生粉1湯匙、豉油1茶匙、糖1茶匙、鹽少許
做法 1. 冬菇浸4小時或以上，擠乾水分後切粒。
2. 魷魚仔浸15分鐘，去骨去衣，切粒。
3. 馬蹄去皮，用刀拍扁，切碎，擠乾水分。
4. 豬肉加入馬蹄碎、魷魚粒、冬菇粒拌勻。
5. 放入豉油、鹽、糖、生粉和少許水，順同一方向拌勻至起膠，鋪上蒸碟。
6. 煲滾一鍋水，放入肉餅，以大火隔水蒸8分鐘取出，最後撒上葱花即成。

 

【鹹蛋蒸肉餅食譜】零難度家常菜！加一種食材令豬肉變滑
【肉餅食譜】鹹魚煎肉餅鹹香脆口　15分鐘製出惹味中式漢堡扒
【肉餅食譜】馬蹄粟米煎肉餅　啖啖肉爽口彈牙（附粟米取粒大法）
【大廚教煮‧蒸鮮】冬菇吊片蒸肉餅　撻打過度肉會韌（有片）
【蒸肉餅食譜】熟吃竹芋蒸肉餅　生吃磨粉止肚屙
【豬頸肉炒荷蘭豆食譜】15分鐘家常菜　荷蘭豆營養豐富但切忌生食
【蛋食譜】香煎芙蓉蛋10分鐘搞掂　金黃香口不易散全靠……
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。