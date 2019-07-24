【魷魚仔蒸肉餅食譜】住家菜百吃不厭！肉嫩多汁毋須技巧只需...

肉餅，跟雞翼一樣，是家常菜最受歡迎的代表，簡單美味，又有不同變化。小時候，每次聽到廚房傳來的刴肉聲音便充滿期待，這一次是魷魚仔蒸肉餅、梅菜蒸肉餅，還是鹹蛋蒸肉餅？梅菜和鹹蛋都示範過了，今次就做魷魚仔蒸肉餅，梅菜換上魷魚，要注意拆骨啊！ 攝錄：林宛津、李偉軒 剪接：潘諾兒

魷魚仔蒸肉餅要肉嫩多汁，千祈唔好心急！

魷魚仔蒸肉餅，見過食家唯靈用新鮮魷魚炮製，但我喜歡用上土魷，在海味店那種乾貨，味道濃郁，需預先浸泡，但別浸過久，否則失卻鮮味。浸軟後，便能輕易把中間的透明軟骨去掉，不會吃得一口碎片。把魷魚、冬菇、豬肉和馬蹄切碎拌勻加入調味料，有些人喜歡加上蛋液令它軟滑，但其實加點水也同樣有效。

魷魚仔蒸肉餅食譜

+ 5 + 4 + 3

切馬蹄，先把它拍扁再切會較容易，亦較細碎，拌入肉餅內可減輕一點油膩感，增一點爽脆。蒸好的魷魚仔肉餅，會看到碟上溢出汁液，但切勿把它倒掉，因這些都是精華，只需等待一會肉餅會自行吸收，吃起來口感便會肉嫩多汁、爽口彈牙！

健康小貼士：

魷魚，總覺得膽固醇高，每100克含615毫克膽固醇，是雞胸肉的7.7倍、肥肉的44倍，因而不敢食用。不過，魷魚亦同時含有一種牛磺酸的物質，能有效控制體內膽固醇的積存，只要不吃過多便無損健康。此外，魷魚還含豐富蛋白質和氨基酸，有助改善肝臟功能、消除疲勞。當中的鈣、磷、鐵質，對骨骼健康和治療貧血亦有裨益。

相關食譜：

【梅菜蒸肉餅食譜】鹹香肉滑 鼎爺教路蒸肉餅最緊要最後步驟！

梅菜蒸肉餅食譜

【肉餅蒸水蛋食譜】清簡家常菜 軟腍滑溜蒸煮分先後

肉餅蒸水蛋食譜