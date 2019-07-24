【減肥】Osama Diet四周餐單一個月可減22磅？10項規則5類人不宜

美國醫學博士Osama Hamdy的四周減肥餐單，據資料顯示最初那是為了需要減肥的糖尿病患者而研發，以攝取蛋白質、減輕吸收碳水化合物為主。 此外，減肥時要維持足夠的肌肉量，才有效燃燒卡路里。

醫學博士Osama Hamdy，波士頓喬斯林糖尿病中心「Joslin Clinic」肥胖臨床項目醫學主任及《The Diabetes Breakthrough》作者，他創的飲食減肥方法為期4周，本來是刺激糖尿病患者令體重減輕，體重減輕，但漸漸被希望成功減肥人士流傳開去。此減肥方法著重攝取蛋白質，原因在減肥時會失去脂肪和肌肉。有外國媒體曾引述Hamdy表示，這情況並不理想，維持足夠的肌肉量才有效燃燒卡路里，蛋白質是促進肌肉生長的重要營養。

Osama Diet的四周餐單，傳聞一個月瘦22磅，當中要留意的地方有不少，講究高度的自律性。（Lily Banse@Unsplash）

Osama Diet是一套講求自律，並須嚴格遵守的飲食方法，目的是改變體內的代謝過程，須緊遵當中的飲食守則，有文章指Osama Diet 有機會於一個月內減20公斤，但亦有健康網站引述專家持不同意見，如果成功做到，對身體損傷極大。按以進食雞蛋來減肥的數字推測，預測Osama Diet一個月內減體重約10公斤（22磅），有人嘗試以此方式減重並留言一個月內減5至9公斤。

按圖了解需要遵循的10項規則︰

+ 6 + 5 + 4

以下是Osama Diet 的5個飲食重點︰

食物︰雞蛋、快熟的肉類、雞肉（去皮）、魚、低脂/脫脂芝士、蔬菜、水果、全麥或裸麥麵包。 調味料︰鹽、胡椒、大蒜和洋蔥是允許的，但不應該濫用。 飲料︰水、適量的茶和咖啡。 鼓勵進食新鮮的蘋果、柑橘類水果、西梅、奇異果、桃、梨、杏、瓜類水果、菠蘿。烚菜選擇以翠玉瓜、茄子、豆類、紅蘿蔔及青豆為主。 禁止︰糖、甜點、酥點、油膩及油炸食品、薯仔、香蕉、提子、無花果、椰棗、芒果。

點擊下圖有Osama Hamdy減肥法的4周餐單詳情︰

+ 24 + 23 + 22

就Osama Diet的飲食內容，記者諮詢營養師王敏寧（Mandy）的意見。她表示，Osama Diet以極低熱量、低碳、減糖、減油的飲食為主，靠飽肚感的食物頂肚餓，在身體缺乏碳水化合物時，轉向燃燒脂肪作消耗，因此會瘦得快。以此方法減肥，每天營養吸收並不全面，減肥者也需靠很強的意志來進行，由於餐單低油、低碳、低熱量，容易在減肥期間使外貌顯得嶙峋，皮膚缺油分滋潤及排便不順等問題滋生。

若想再次重複Osama Diet的飲食方式，建議重複【第一周】做法兩次，然後【第四周】做法兩次，然而有5類人忌用：

1. 有消化系統慢性疾病

2. 有膽臟、肝臟及腎臟問題

3. 懷孕及哺乳期間

4. 兒童

5. 對雞蛋或柑橘類食物過敏的人

此外，Osama Diet雖有減肥效果，但要求高度自律和遵守飲食規則，短期內將體重驟減，會對身體健康造成影響。如有問題，請查詢家庭醫生及營養師。

延伸閱讀︰【減肥】水煮蛋減肥法2周減22磅！營養師揭真相及建議更好食法 ，有本港營養師分析每天吸引過低熱量對健康的影響、每天更整全均衡營養組合及血糖指數若長期處於低水平的影響。

參考資料︰

Reader’s Digest／medicalmed.de／