【飲食熱話】KFC新出香辣雞絲果仁月餅　反「全桶」自帶LED燈籠！

你認為肯德基（KFC）的「本體」到底是什麼呢？雖然它主打的當然是特製炸雞，但其推出的蛋撻、地瓜球等都被網友盛讚，表示肯德基的專業根本是「甜點」，不知道公司聽了到底是想哭還是想笑呢？

而因應中秋佳節即將來臨，除了糕餅業之外，不少速食業、餐飲業也都搶攻中秋禮盒市場，肯德基近日更是推出中秋月餅禮盒，讓網友紛紛笑讚「肯德基終於回歸甜品本業」了！

肯德基近日推出中秋月餅禮盒。（Facebook@kfchk）

目前月餅有鹹、甜兩種口味，分別是「香辣雞絲果仁」與「黃金流心奶皇月餅」，前者辣味酥香的肉絲配上果仁，豐富的口感讓人一試就上癮；黃金流心奶皇月餅則以金沙鹹蛋黃為餡，鹹甜香濃。

特別的是，這次的中秋禮盒還號稱是「發光月餅」，肯德基別出心裁的設計了「Moonlight Bucket」（月光桶）包裝，兩側除了身穿太空裝的肯德基爺爺外，還有月球造型的透明遮罩，甚至提供LED燈照射，只要在夜光中就會變身「發光的燈籠」，設計相當用心。

兩側除了身穿太空裝的肯德基爺爺外，還有月球造型的透明遮罩，甚至提供LED燈照射。（KFC香港宣傳單張截圖）

KFC一向勁有創意，不時在全球分店推出估你唔到新產品，呢啲你見過未？

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