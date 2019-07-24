【食物安全】炒滑蛋處理不當致47人食物中毒　雞蛋貯存及食用貼士

香港人去茶記食晏，多數都會叫碟頭飯，其中一個受歡迎的選擇，就是滑蛋飯！例如滑蛋蝦仁、滑蛋牛肉等等，不過食物安全中心上周發表的報告就表示，於今年5、6月，共有47名患者因進食滑蛋飯或粉麵後感染沙門氏菌，原因是滑蛋烹煮及貯存溫度不當所致。以下就會解釋何謂沙門氏菌，並分享雞蛋的正確貯存方式及衛生防護中心建議。

根據食物安全中心的報告顯示，本年5及6月共發生兩宗因進食滑蛋而導致食物中毒的個案，當中分別有7名及40名患者。這些患者進食滑蛋飯或粉麵後出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒等症狀，部分人需要送院。而同類食物中毒個案，在前兩年皆有發生。

感染沙門氏菌可引致屙嘔肚痛。（VCG）

報告指這些個案是由於滑蛋未經徹底煮熟，或是烹煮後貯存溫度不當所致，病原體正是「沙門氏菌」，報告指出：「沙門氏菌首先感染產蛋雞，繼而污染雞蛋。在產蛋過程中或之後，糞便中的沙門氏菌可經蛋殼滲透進蛋內，使雞蛋受到污染。沙門氏菌亦可在蛋殼尚未形成之前，經由受感染的生殖器官污染雞蛋。」

想更了解沙門氏菌的感染途徑及症狀，請按下圖：

美國疾病控制預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）建議大家，若要製作生蛋料理，應盡量購買經過巴士德消毒法殺菌的雞蛋。巴士德消毒法，即用60-90°C短暫加熱方式去殺死微生物，以達到保質效果。不過想最有效防止感染沙門氏菌，當然是徹底煮熟雞蛋方再食用，並且在烹飪過程中分開處理生食和熟食。

無論香港或美國有關部門，都不建議生食雞蛋，即使要食生蛋，都應選購經巴士德消毒法殺菌的雞蛋。（Pixabay）

上文都提到，涉及蛋類菜式的沙門氏菌食物中毒個案，主要跟烹煮及貯存溫度不當有關，因此要特別注意食物有否徹底煮熟，貯存溫度是否適當，「食物應煮熟至中心溫度達攝氏75度以上，煮熟後如供熱食，上菜前應保持於攝氏60度以上，冷食則應保持於攝氏4度或以下。此外，煮熟的食物應立即食用，不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。」

要避免細菌感染，最理想的方法就是徹底煮熟雞蛋。（VCG）

食安中心發言人稱，單憑肉眼無法分辨雞蛋有否受沙門氏菌感染，並再三強調消費者應選吃採用經巴士德消毒的雞蛋、蛋類製品或蛋粉配製的菜式，高危人士如：孕婦、幼童、長者及免疫力弱人士等，均不宜生吃或進食未經煮熟的蛋類菜式。要預防食源性疾病的話，可遵從下圖的5大建議：

除了以上指引外，在貯存及處理雞蛋方面可更小心地防止細菌污染，中文大學生命科學學院張志強教授曾向《香港01》記者表示要避免洗雞蛋，因蛋殼上約有1萬個微孔，蛋殼與蛋白中間有一層「表層膜」，能阻隔蛋殼上的細菌入侵蛋內，不過濕了的蛋殼將有利微生物進入蛋內。張教授說：「從坊間買回來的雞蛋，其實早已經過工場處理，清洗和風乾。若自己回家用自來水清潔，若沒有完全抹乾，讓積水殘留表面；又或把雞蛋浸泡水中太久，都會容易讓細菌滲進蛋內。」

當我們把雞蛋放進自來水沖洗或浸泡，很容易破壞到當中的氣孔和薄膜，細菌或乘虛而入，容易令蛋變壞。（VCG）

除此之外，美國食品藥物管理局（FDA）和美國雞蛋安全委員會亦有相關建議，當局指雞蛋被包裝後，若適當貯存在2℃至5℃下，保質期為四至五個星期；如果在室內常溫下貯存，冬季食用期限建議為15天，夏季則大約10天。

除了張教授建議雞蛋避免清洗外，請按下圖睇多4個雞蛋貯存小貼士：

如果你想炒出完美滑蛋，可參考以下文章，由「炒蛋高手」Ocean示範炒滑蛋，他最高峰時期，日炒1千隻蛋，不用牛奶、忌廉、牛油都一樣可以炒出原汁原味的拉絲炒滑蛋。另外亦有其他炒蛋食譜：

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