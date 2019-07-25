【素食食譜】日式小菜香炒牛蒡絲　如何令去皮牛蒡保持白色？

日本料理中最吸引的除了別緻的外貌之外，筆者認為其次是當中的小食或前菜。雖然只是配角，但跟主菜一起吃會令味道更昇華，彷彿兩者在一頓日式料理中不可或缺。除了常見的南瓜外，牛蒡也是日本人愛吃的小菜之一！ 攝錄：呂志豪、楊帆 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

筆者對於牛蒡的感覺是粗韌多渣，味道清淡，基本上都不會選擇食用。直到有一次到日本旅行，才發現牛蒡可以切成幼絲，便沒有多渣的口感，再用簡單的日式調味料醬油、糖及味醂，便可令淡口無味的牛蒡變成佐飯一流的小菜。一條牛蒡可以整到一大碟牛蒡絲，可以當小菜、零食都適宜，甚至將它冷藏隨時食用也非常方便！不過，處理牛蒡時有一點需注意，因為牛蒡去皮後會容易氧化，所以需即時加入白醋浸泡防止牛蒡變黑。

香炒牛蒡絲食譜

健康小貼士：

牛蒡屬高纖低脂低卡路里，吃後卻容易有飽足感，是減肥良品。牛蒡含有豐富抗氧化物「多酚類物質」（Polyphenols），有抗癌、抗衰老之效；當中的水溶性纖維「菊糖」，有效促進腸道益生菌生長，從而改善免疫力和腸道健康。

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