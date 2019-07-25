【食物安全】6種樽裝飲品含菌測試　喝不完放隔夜髒過馬桶400倍！

6款常見的樽裝飲品放置過夜進行細菌測試，牛奶咖啡的含菌量最為驚人！金黃葡萄球菌含量激增約8,000倍，比馬桶還髒400倍，但有一種飲品的含菌量不升反跌，原因何在？專家還建議4種方法防止喝過的樽裝飲品細菌爆發。

日本節目《月曜から夜ふか》去年曾經測試大眾常飲的6種樽裝飲品，包括水、綠茶、麥茶、橙汁、牛奶咖啡及可樂，工作人員打開樽蓋，直接從瓶口飲用一口後，將飲品放置於攝氏28度和濕度為70%的房間內，並統一從600個細菌開始做採樣測試，然後觀察24小時後的金黃葡萄球菌含量。今年7月台灣電視節目《健康2.0》重提隔夜樽裝飲品細菌含量的話題，呼籲民眾小心喝剩並放隔夜的樽裝飲品有機會導致「病從口入」，因為在測試結果中發現，樽裝飲品在室溫放置24小時後的細菌含量暴升。

6種樽裝飲品放置24小時後的測試結果發現細菌含量爆發。（台灣TVBS《健康2.0》影片截圖）

按圖了解樽裝飲品放隔夜後的金黃葡萄球菌含量︰

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6個測試樣本中，只有綠茶的含菌量不增反跌，節目中引述專家指綠茶中的兒茶素有抗菌作用。除此之外，據美國國家醫學圖書館國立衛生研究院的論文資料，綠茶中的兒茶素具有中等的抗菌活性，在增加腸胃中的益生菌有正面作用。

綠茶中的兒茶素有中等的抗菌活性，在放置24小時後的含菌量不增反跌。（圖片︰leva Vizule@Unsplash）

在《健康2.0》節目內邀請基隆長庚醫院外科醫生江坤俊，他指出水及大麥茶因為沒有糖分或低糖分，細菌未有養分作繁殖，當測試糖分高的可樂時，金黃葡萄球菌由600個暴增至249萬3800個，節目中主持人問到會有機會引起腹瀉嗎？江坤俊醫生表示金黃葡萄球菌達10萬個已有腹瀉風險。此外，橙汁含有果糖，被放隔夜後的細菌量也暴漲，而牛奶咖啡（Latte）因為有奶、有糖，同時含有蛋白質及糖分，造就有利環境及充沛養分使細菌迅速繁殖，因此含菌量6個隔夜飲品樣本中之冠。

江坤俊醫生在節目中指出，如果將瓶內的飲品倒出來喝再放回雪櫃，理論上是比較安全。如果嘴巴已直接接觸瓶口，然後擱置飲品，便容易有細菌感染飲品的問題，以牛奶咖啡來計算，放置於攝氏28度、濕度70%的房間24小時後，金黃葡萄球菌已經增漲約8,600倍，比馬桶還髒400倍。

按圖了解樽裝飲品的安全飲用方法防止細菌爆發︰​

根據香港衛生防護中心資料顯示，金黃葡萄球菌可存在於一些健康人士的鼻腔內和皮膚表面，帶菌者沒有病徵，但該病菌偶爾會引起皮膚、傷口、尿道等感染和食物中毒，傳播途徑主要透過直接接觸傷口、分泌物和受污染表面而傳播。另外，香港食物安全中心亦有資料顯示，金黃葡萄球菌會由人傳播到食物，當食物在室溫下存放過久，易引致金黃葡萄球菌迅速繁殖並產生毒素，進食受污染的食物便有食物中毒危險。一般而言，每克食物如含有超過10萬個金黃葡萄球菌，便產生約一微克的毒素，人體誤吃毒素後的30分鐘至8小時內會出現嘔吐、腹瀉及肚痛。這些症狀通常會自行消退，而大部分患者在兩天內康復。

食物安全中心同時指出容易受金黃葡萄球菌污染的食物包括︰肉類、燒味、餡餅、甜品、魚生、壽司、三文治及沙律等。

要預防金黃葡萄球菌污染食物，妥善處理食物的方法包括下圖各項︰

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美國麻省Mercy Medical Center的保健專家Marc Leavey也曾在《讀者文摘》中表示，一旦嘴唇接觸飲品瓶口，宜一次性飲用樽裝飲品，因為唾液中的細菌在接觸飲品後便開始繁殖，數小時後品質已受污染，如果繼續飲用或有機會致病。

參考資料︰

香港衛生防護中心／食物安全中心1、2／台灣TVBS／讀者文摘／美國國家醫學圖書館國立衛生研究院