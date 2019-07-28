【健康飲食】每日少吃300卡助減脂改善新陳代謝　點減點食7大貼士

為了年老時的健康，減低患上心血管疾病，不少人會選擇於年輕時進行苛刻的餐單，或每天定下可以攝取的卡路里。事實上不需要什麼苛刻的餐單，只要每日減少攝取300卡路里，長遠而言便可以改善新陳代謝，亦可以有助減肥！

近日刊登於The Lancet Diabetes and Endocrinology的一個研究指出，每日減少攝取300卡路里便有助改善新陳代謝，從而減低患上高血壓、高血糖及高膽固醇。研究發現進行適當的卡路里限制後，非肥胖成人患上心血管疾病的風險顯著降低。除此之外，患上糖尿病的風險也大大下跌。

The Lancet Diabetes and Endocrinology的一個研究指出，每日減少攝取300卡路里便有助改善新陳代謝。（Unsplash）

由於新陳代謝改善了，當然也有減肥的效果。研究員Dr. William Kraus指出，是次實驗中比起減低攝取特定的營養素如脂肪、蛋白質，主要是減少吸收過多卡路里。雖然減磅的數字沒有很大，2年中平均減去8KG，不過大多減去的都是身體10%脂肪，也算是值得鼓舞。

每日減少攝取300卡後，參加者2年內平均減去8KG。（Unsplash@Gesina Kunkel）

飲食習慣也同樣重要！

雖然每日減少攝取300卡是非常容易，不過健康的飲食習慣也是同等重要。根據香港衞生署建議，成年男性每天的熱量攝取應該是1900至3300卡，減去300卡後即是1600至3000卡；成年女性每天的熱量攝取應該是1500至2600卡，減去300卡後即是1200至2300卡。儘管一日攝取熱量沒有太大轉變，但不等於可以放心進食高脂高糖的食品。

按圖看吃得「好」同時又不會吸收過多卡路里的7個貼士：

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300卡路里大約是幾多？

對於平常沒有計算卡路里的人來說，300卡可謂一個虛無的數字，其實只是少吃一包零食或減少主菜的分量已經是約300卡路里！以下的卡路里為參考，讀者需要再查閱食物包裝上的營養標籤，按圖看8款約300卡的食物例子：

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資料參考：Health、The Lancet Diabetes and Endocrinology、衞生署