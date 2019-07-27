【健康湯水食譜】合掌瓜馬蹄粟米湯　暑熱天氣清甜生津之選！

大暑前，大家都紛紛用冬瓜作煲湯材料，因為可以消暑去水腫。大暑過後，不如用其他瓜類如合掌瓜煲湯，有助疏肝解熱及下火，最適合在這幾天暑熱潮濕又上火的日子飲用。 攝影：余曉彤

大部份人用合掌瓜煲湯都會選用紅蘿蔔作配料，不過筆者認為栗米比紅蘿蔔的香氣更為突出，故選用栗米。在等待時，湯品已經發出陣陣栗米味，非常吸引。再配以無花果，令到湯品味道清甜無比，個人認為不加鹽的味道已經足夠，而且可以品嘗食材本身的鮮味。

另外，天氣炎熱多雨令不少經常出入冷氣房的都市人生病，這個湯溫和清潤，能夠補充流失的水分，亦可舒緩熱咳、喉嚨痛。而且湯渣都是高纖、富含維他命的食材，補水之餘亦為身體添加不少營養。

合掌瓜馬蹄粟米湯食譜

合掌瓜馬蹄粟米湯具清利濕熱，生津止咳功效，適用於暑熱潮濕天氣。 註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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