【香蕉蛋糕食譜】黃淑儀親授蛋糕製作貼士　自拍照片附詳細圖解！

黃淑儀（Gigi姐）廚藝了得，這些年間推出了十幾本食譜書，剛過去的書展，她又有新作出爐，名為《黃淑儀給入廚新手的菜式》。得出版社牽紅線，成功邀約Gigi姐做訪問，為了讓訪問內容更豐富，她當日清晨5點就起床焗蛋糕，更大方分享自己研究的香蕉蛋糕食譜，公開多個竅門！ 攝影：黃寶瑩 場地提供：V-ZUG Hong Kong

知道Gigi姐近來忙到不得了，ViuTV的《Cooking Gigi》正值宣傳期，碰巧書展又推出新書，而且更忙於經營自己一手一腳創立的YouTube頻道《Gigi煮嘢/Gigi's Pot Of Love》。有時間做訪問已經很好，記者斗膽向經理人問句：「到時Gigi姐可唔可以示範煮啲嘢食呀？」對方以時間緊迫為由婉拒，記者固然理解，對方卻說：「咁啦，其實Gigi姐每三、兩日就會焗蛋糕，佢成日焗㗎，我到時叫佢帶個香蕉蛋糕嚟啦。」我當然一口答應！

即使工作非常忙碌，但Gigi姐每隔三、兩天就會焗蛋糕，香蕉蛋糕更是駕輕就熟。

訪問當日，時間未到已收到助手傳來的多張照片，原來Gigi姐不但製作了蛋糕，還逐個步驟拍照，用手機App在照片上加上詳細解說，認真得讓人佩服也感激。至下午時，親民貼地的Gigi姐居然是搭巴士到場，見手拎住蛋糕的她大汗疊細汗地到來，還忙著要在記者身旁，對著相片手把手做解說。

請先按下圖看簡易版食譜：

香蕉蛋糕食譜

接著便是Gigi姐在家中親自拍攝的超詳細圖解，14個步驟一目了然，就連圖上的文字描述都由她加上，絕對感受到Gigi姐的用心。

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Gigi姐謙稱自己對甜品製作的認識只屬皮毛，不諱言今次的蛋糕有失誤，她笑言：「個自發粉呢，通常我整雪芳蛋糕，一杯半嘅分量，我就分3次落，每次半杯。但係今朝我未瞓醒，我都係分3次，但每次落咗1杯呀，個麵粉多咗1倍，就變咗香蕉蛋糕，唔係雪芳蛋糕，因為雪芳蛋糕要升到好高、好鬆軟嘅，你要減少返個麵粉，咁佢就變雪芳蛋糕喇。」

第二個貼士就是加糖的分量，Gigi姐寫上要用3/4杯糖，她補充：「一定要用國際量杯，佢有個統一分量，係8安士。我覺得整香蕉蛋糕，糖嘅分量有得走盞，香蕉夠甜呢，半杯糖就夠，如果你覺得個香蕉唔夠甜，咁就用3/4杯。」

Gigi姐提到，要整一個香蕉蛋糕，在加糖、麵粉過篩、自發粉分量、蛋白企身度等都有需要注意的事項。

除此之外，麵粉過篩亦是相當重要，她指自己在溫哥華焗蛋糕從沒失手，但依照同一食譜、分量、時間、步驟，在香港焗的蛋糕卻未如理想，反而變得很實，「原來就係氣候、潮濕影響，啲麵粉篩極都有好多黐住喺個網，咁佢咪濕囉，所以要篩多幾次，等佢多啲空氣喺中間，麵粉鬆啲，唔會撻埋一嚿，入面先發得靚。我自己覺得篩3次係最好，個蛋糕會升得最靚，最鬆軟。」

Gigi姐又即場示範打蛋白，蛋白是否「企身」足以斷定蛋糕的成敗，最理想的狀態當然是蛋白幼滑豐盈，若打不起會很稀，蛋糕無法焗起；但打得太久，蛋白就會失去彈性，變得又乾又硬。請按下圖睇詳細解說：

對新手來說，打蛋白是容易失敗的一環，稍一出錯便毀了整個蛋糕，所以Gigi姐親自示範及講解。

Gigi姐又提到，在蛋白中加少許糖，有助使保質期延長些少，不過當然建議盡快食用。加糖的蛋白甚至可直接塗在蛋糕上同吃，當作忌廉一樣。當日拍攝完之後，大家都搶著試食，縱使Gigi姐說這個是失敗之作，因為不夠蓬鬆，但個人認為對蛋糕口感的喜好是見仁見智，有人喜歡濕潤綿密，亦有人喜歡鬆軟有彈性，所以根本說不上失敗。而記者在現場所見，有些怕肥的女生本來只切了一小塊，但吃完之後都不禁要再來一件呢！