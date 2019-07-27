【夏吃薑】2類人夏天吃薑強身防肚瀉　4種薑各有食法、功效和風味

俗語有「冬吃蘿蔔夏吃薑」，夏天熱卻要吃薑，熱上加辣豈不更辛苦？在中醫的理論上，夏天吃薑可以中和因吃生冷食物的寒涼，平衡因吹冷氣時的陰冷，達到平衡的效果。

請教註冊中醫師陳俊傑，夏天時吃薑可好？傑醫師回應香港人愛吃生冷食物及冷飲，脾胃普遍稍差，所以任何日子天氣都可吃薑暖胃。但經常夜眠的人，易有虛火，吃薑的分量故此因人而異，否則易出暗瘡，有口乾及眼乾問題。薑屬辛溫食物，在夏天天氣熱時食用，火氣大的人會較易上火。不過，可留意是（一）愛喝冷飲，（二）在冷氣地方多的人，夏天吃薑有助身體生熱暖胃，即使吃點寒涼的東西，也不容易肚瀉。

在中醫的理論上，夏天吃薑可以中和因吃生冷食物的寒涼，平衡因吹冷氣時的陰冷，達到平衡的效果。（圖片︰gate74@Pixabay）

薑可分多種，其中子薑、粉薑、老薑及薑母較常見，生薑泛指薑齡較短的薑，子薑比生薑更「年青」。傑醫師解釋凡是薑類都屬溫性食物，功效類似，但側重點不同。生薑解感冒的能力比其他薑種好，老薑比其他薑生溫熱，可溫胃及驅寒，薑母的溫熱度介乎老薑及生薑，食療採用生薑或老薑皆可。食用各樣薑，可緩解輕感冒、胃脹、止嘔、止瀉及解食物寒氣。

薑可分多種，其中子薑、粉薑、老薑及薑母較常見，生薑泛指薑齡較短的薑，子薑比生薑更「年青」。（圖片︰marker_photography@Pixabay）

子薑、粉薑、老薑及薑母之別，以下有更詳細的解說︰

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參考資料︰《神奇薑療力》