【梅菜蒸鯇魚食譜】梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花　佐飯一流家常菜

這個年代，要學做菜途徑多的是，YouTube大概也是大家的教室之一吧？單是香港都有多位烹飪YouTuber，獲連登仔追捧的則是夠晒麻甩的「煮家男人Bob's Your Uncle」（Bob叔），一邊做菜一邊講講天南地北。Bob叔煮的餸偏向高階，記得大半年前見到有1集，卻是開台以來首次由其太太馮小姐坐鎮，Bob叔說：「就係呢道菜留住左我個胃，再留住我個心。」究竟是甚麼？正是梅菜蒸鯇魚呀！ 攝影、攝錄：李偉軒、呂志豪 剪接：陳詩敏 場地提供：美亞廚具

有段時期不愛吃蒸魚，皆因不愛魚皮，又怕多骨，長大後才慢慢識得欣賞。有人說，地盤佬最愛的不是豆腐火腩飯，而是蒸魚，如此一來讓這道獲男士們垂青的菜式看來更「佬」。拍攝這道菜時再次印證這個事實，本來帶了飯的男同事，平常對拍攝菜式不怎麼捧場，那天卻三扒兩撥地吃完了大半塊鯇魚，所以絕對建議女生收藏這個食譜啊！

色深葉多的是鹹梅菜，色淺葉少的則為甜梅菜，個人認為梅菜為蒸鯇魚起了錦上添花的作用，除了男生外，女生也都喜歡吃。

鯇魚雖香，但加了梅菜才算為它賦予靈魂。街市內有鹹梅菜、甜梅菜、梅菜芯，蒸鯇魚所配的就是甜梅菜。有人不用梅菜葉，只取其莖，我卻整棵都用，有腍有爽。煮梅菜前記得先浸泡，一來洗清其沙，二來將鹹味減淡，因為即使甜梅菜都有鹹味。不過梅菜並不是浸完就直接鋪在魚上蒸，也要加調味，包括：鹽、糖、胡椒粉、生粉、水和油，糖加多一點都可以，這樣處理的梅菜會令整道菜更香更惹味，送多兩碗飯。

至於鯇魚，買回來一定要洗乾淨，魚身有些黑色的垢物，記得用點力捽走，洗完亦需印乾水分，以免蒸煮時過度出水。

梅菜蒸鯇魚食譜

健康小貼士：

中醫角度看，鯇魚味甘性溫，入脾、胃經，具有暖胃功效，適合大部分人，亦因著其不飽和脂肪酸，即使體虛、頭痛，患有高血壓甚至心血管病的人士都可食用。不過食物安全中心就指出部分鯇魚等鯉科魚類，其魚膽中含有毒化學物質，不會因烹調而消失，進食後可影響肝臟、腎臟和心血管系統，呼籲市民切勿進食。

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