【梅菜蒸鯇魚食譜】梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花　佐飯一流家常菜

撰文：鄧穎琪
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這個年代，要學做菜途徑多的是，YouTube大概也是大家的教室之一吧？單是香港都有多位烹飪YouTuber，獲連登仔追捧的則是夠晒麻甩的「煮家男人Bob's Your Uncle」（Bob叔），一邊做菜一邊講講天南地北。Bob叔煮的餸偏向高階，記得大半年前見到有1集，卻是開台以來首次由其太太馮小姐坐鎮，Bob叔說：「就係呢道菜留住左我個胃，再留住我個心。」究竟是甚麼？正是梅菜蒸鯇魚呀！
攝影、攝錄：李偉軒、呂志豪
剪接：陳詩敏
場地提供：美亞廚具
有段時期不愛吃蒸魚，皆因不愛魚皮，又怕多骨，長大後才慢慢識得欣賞。有人說，地盤佬最愛的不是豆腐火腩飯，而是蒸魚，如此一來讓這道獲男士們垂青的菜式看來更「佬」。拍攝這道菜時再次印證這個事實，本來帶了飯的男同事，平常對拍攝菜式不怎麼捧場，那天卻三扒兩撥地吃完了大半塊鯇魚，所以絕對建議女生收藏這個食譜啊！
色深葉多的是鹹梅菜，色淺葉少的則為甜梅菜，個人認為梅菜為蒸鯇魚起了錦上添花的作用，除了男生外，女生也都喜歡吃。
鯇魚雖香，但加了梅菜才算為它賦予靈魂。街市內有鹹梅菜、甜梅菜、梅菜芯，蒸鯇魚所配的就是甜梅菜。有人不用梅菜葉，只取其莖，我卻整棵都用，有腍有爽。煮梅菜前記得先浸泡，一來洗清其沙，二來將鹹味減淡，因為即使甜梅菜都有鹹味。不過梅菜並不是浸完就直接鋪在魚上蒸，也要加調味，包括：鹽、糖、胡椒粉、生粉、水和油，糖加多一點都可以，這樣處理的梅菜會令整道菜更香更惹味，送多兩碗飯。
至於鯇魚，買回來一定要洗乾淨，魚身有些黑色的垢物，記得用點力捽走，洗完亦需印乾水分，以免蒸煮時過度出水。
梅菜蒸鯇魚食譜
健康小貼士：
中醫角度看，鯇魚味甘性溫，入脾、胃經，具有暖胃功效，適合大部分人，亦因著其不飽和脂肪酸，即使體虛、頭痛，患有高血壓甚至心血管病的人士都可食用。不過食物安全中心就指出部分鯇魚等鯉科魚類，其魚膽中含有毒化學物質，不會因烹調而消失，進食後可影響肝臟、腎臟和心血管系統，呼籲市民切勿進食。
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|食譜
|梅菜蒸鯇魚（蒸）
|材料
|鯇魚腩1塊、薑1塊、葱4條、甜梅菜1棵、鹽1/4茶匙、胡椒粉1/4茶匙、糖1/4茶匙、生粉半茶匙、水少許、油2.5湯匙（2湯匙製作熟油）、蒸魚豉油適量
|做法
|1. 鯇魚腩洗淨，瀝乾水分，於魚身上𠝹幾刀，備用。
|2. 薑一半磨蓉，一半切成薑絲；葱切粒備用。
|3. 甜梅菜清水浸30分鐘，洗淨及切粒。
|4. 梅菜與鹽、胡椒、糖、薑蓉、生粉、水及油拌勻，備用。
|5. 碟上依次放上薑絲、魚腩及梅菜，大火蒸10分鐘後倒走多餘水分。
|6. 葱花放在鯇魚上，油煮成熟油灒上葱花，再淋上蒸魚豉油，即成。